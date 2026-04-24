El aeropuerto de Santiago de Compostela-Rosalía de Castro, uno de los principales terminales aéreos de España, cerró temporalmente sus operaciones este jueves 23 de abril de 2026. De esta manera, afectará a cientos de vuelos durante los próximos meses. La medida, anunciada por Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), se extenderá durante 35 días, hasta el 27 de mayo, con el objetivo de realizar una renovación integral de su pista de aterrizaje. La renovación completa de la pista responde a la necesidad de modernizar una infraestructura que no recibía una actualización de este tipo desde el año 2008. Los trabajos incluyen la remoción y reemplazo del pavimento en una superficie de 19.350 metros cuadrados. A su vez, los operarios realizarán perforaciones de hasta 1,28 metros de profundidad en cuatro sectores específicos de la pista. Para llevar adelante la obra se utilizarán 73.000 toneladas de material, producido en plantas provisionales instaladas dentro del propio recinto aeroportuario. De esta manera se optimiza el transporte y se reduce el impacto logístico de las tareas. Aena decidió avanzar con esta inversión en un momento estratégico. En enero de 2026, el tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Santiago de Compostela cayó un 29,2% respecto al mismo mes del año anterior. Entre los factores que explican esta baja se mencionan el cierre de la base de Ryanair, la puesta en marcha del AVE (tren de alta velocidad) a Madrid y una deficiente política de captación de nuevas rutas. Durante los 35 días de cierre, los vuelos programados hacia y desde Santiago de Compostela se redirigirán principalmente a dos aeropuertos gallegos cercanos: Las aerolíneas ya notificaron a los afectados sobre los cambios en sus itinerarios. Desde Aena y las compañías se recomienda a todos los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto para evitar contratiempos. Las autoridades y Aena esperan que, una vez finalizadas las obras y reabierto el aeropuerto el 27 de mayo, se produzca un impulso importante en la conectividad. Está previsto el lanzamiento de 12 nuevas rutas internacionales, entre las que destacan: Esta modernización de la pista busca revertir la caída de tráfico y posicionar nuevamente a Santiago de Compostela como un hub atractivo para el turismo y los viajes de negocios en el noroeste de España, especialmente considerando su importancia como destino cultural y religioso (Camino de Santiago).