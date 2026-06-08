Oficial y confirmado | Hacienda sancionará a quienes ingresen o retiren dinero en efectivo de esta forma. (Foto: Freepik)

La Agencia Tributaria española ha incrementado en los últimos años la supervisión de los movimientos de efectivo con el objetivo de combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.

Los bancos tienen la obligación de informar a Hacienda sobre los ingresos o retiradas en efectivo que superen los 3000 euros, así como de aquellas transacciones que involucren billetes de 500 euros, sin importar el monto.

En la práctica, esta comunicación forma parte de los controles de prevención de fraude y blanqueo y no implica que la operación sea ilegal por sí misma; sin embargo, puede activar requerimientos para justificar el origen del dinero.

Además, cualquier persona que transporte más de 100.000 euros en efectivo dentro de España debe presentar el formulario S1. Asimismo, si se entra o sale del país con 10.000 euros o más, la declaración es igualmente obligatoria, incluso dentro de la Unión Europea.

Hacienda sancionará a quienes ingresen o retiren dinero en efectivo de esta forma. Shutterstock

Consecuencias por no declarar grandes movimientos de efectivo

El incumplimiento de las obligaciones de declaración de grandes cantidades de efectivo puede acarrear sanciones administrativas significativas. Cuando el movimiento de efectivo es particularmente elevado o existen indicios compatibles con blanqueo de capitales, las consecuencias pueden ser aún más severas.

Estas sanciones se aplican principalmente cuando se infringen las obligaciones de declaración, como el modelo S1 en movimientos significativos, o cuando la operación presenta indicios de ocultación o falta de justificación sobre el origen del efectivo.

La normativa permite imponer sanciones proporcionalmente al importe no declarado y adoptar medidas adicionales para prevenir que el dinero sea utilizado con fines ilícitos.

Por ejemplo, si no se presenta el modelo S1 en los casos requeridos, las multas pueden alcanzar hasta el 150% del importe no declarado, lo que en un traslado de 100.000 euros implicaría una sanción de hasta 150.000 euros, además de posible retención del dinero hasta que se acredite su procedencia.

En los casos más graves, cuando la autoridad considera que hubo ocultación, datos falsos o falta de justificación sobre el origen del efectivo, el expediente sancionador puede endurecerse.

Adicionalmente a la multa, las autoridades pueden proceder a intervenir el dinero y mantenerlo inmovilizado mientras se analiza la operación y se solicita la documentación de respaldo. En todos los casos, tanto las entidades bancarias como la Agencia Tributaria tienen la facultad de revisar operaciones que sean sospechosas o carezcan de una justificación clara.

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Controles más estrictos en el sistema financiero: lo que debes saber

La normativa busca reforzar la seguridad del sistema financiero y controlar de manera eficaz los flujos de efectivo. El propósito de estas medidas es garantizar la trazabilidad del dinero en efectivo y mitigar el uso de grandes sumas para fines ilícitos.

Por esta razón, los expertos aconsejan declarar siempre los movimientos que superen los límites establecidos para evitar sanciones y asegurar que las transacciones se realicen en conformidad con la ley.

Aunque algunas entidades permiten retiradas diarias de hasta 3000 euros sin necesidad de justificación, la repetición de esta operación de manera habitual o en montos elevados activa las alertas de Hacienda.