La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este viernes, 3 de julio de 2026 es de 4,42 euros y documentan un total de 92.041 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,78%.

En los últimos 10 días, la cotización de Mapfre comenzó al alza, encadenó tres caídas, rebotó, sufrió otra corrección y cerró con cuatro avances consecutivos, terminando con una tendencia claramente positiva y sin jornadas planas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, Mapfre ha mostrado una volatilidad del 10.10%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 20.87%. Esta diferencia indica que, en el corto plazo, el comportamiento de Mapfre es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,42 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa se sitúa en 967.5M, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora española que cotiza en el IBEX 35. Tiene su sede en Majadahonda (Madrid) y se dedica al seguro y reaseguro, con productos de vida, no vida, salud, autos y soluciones para particulares y empresas.

Su línea de negocio abarca seguros, reaseguros (a través de MAPFRE RE) y gestión del ahorro e inversión. Fundada en 1933, opera en más de 40 países, con una amplia red de distribución y millones de clientes, siendo referente en España y Latinoamérica.