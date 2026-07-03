Este 3 de julio de 2026, las acciones de Gas Utilities Enagás (ENG) han comenzado su jornada en el IBEX 35 con un precio de apertura de 17.02 euros por unidad. En el día de hoy, se ha registrado un volumen de negociación de 38,072 acciones, lo que indica una variación del 0.35% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, Enagás S.A inició con ligeras subidas, sufrió una racha bajista marcada en el tramo central y recuperó al final, dejando un balance prácticamente plano con volatilidad apreciable.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana fue del 14.82%, mientras que la volatilidad anual ha sido del 21.75%. Dado que el 14.82% es menor que el 21.75%, se puede concluir que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el del último año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,27 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una compañía española del Ibex 35 con sede en Madrid. Es el transportista y operador del sistema gasista en España, propietaria y operadora de la red básica de gas natural y de varias plantas de regasificación.

No produce gas ni electricidad: presta servicios de transporte, regasificación y almacenamiento con ingresos mayoritariamente regulados. Mantiene participaciones internacionales (p. ej., en TAP) y desarrolla proyectos de hidrógeno y gases renovables; fundada en 1972, es Gestor Técnico del Sistema y participa en el corredor H2Med.