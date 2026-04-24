En numerosas localidades y estaciones de servicio de España, el importe por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar. Durante este viernes, 24 de abril de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,51 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,67 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,74 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros sustituyó en un 1.34% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del 1.24%. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este viernes, 24 de abril de 2026 es el siguiente: Durante este viernes, 24 de abril de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: La gasolina 95 en España es un combustible que posee un índice de octano de 95, destinado a motores de gasolina que necesitan un rendimiento óptimo. Utilizar gasolina 95 en los vehículos puede aumentar la eficiencia del motor, disminuir el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes, lo que favorece un mejor rendimiento y protege el medio ambiente. La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un índice de octano más alto, lo que la hace ideal para vehículos de alto rendimiento y motores que requieren una mayor compresión. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que contribuye a un mejor rendimiento del motor y una experiencia de conducción más suave. Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):