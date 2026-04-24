El 24 de abril de 2026, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) han abierto en el IBEX 35 a un precio de 17.16 euros por unidad, con un volumen de negociación de 25,908 acciones. Esta cifra representa una leve variación del 0.23% respecto al día anterior, reflejando las últimas tendencias del mercado en el sector energético en España. En los últimos 10 días, Enagás S.A. pasó de una fase inicial irregular con caídas a mitad del período a un repunte sostenido en las cinco últimas sesiones, cerrando con balance neto positivo y sesgo alcista. La volatilidad económica de Enagás en la última semana se ha situado en un 18.79%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 23.06%. Como 18.79% es menor que 23.06%, podemos concluir que el comportamiento de Enagás en el último año ha sido mucho más estable en comparación con la semana pasada, lo que sugiere una menor variación en su desempeño reciente. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,25 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español. Además de su actividad en España, Enagás también tiene presencia internacional, participando en proyectos de gas en varios países. La empresa se compromete con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías que promueven el uso de energías renovables y la reducción de emisiones de carbono.