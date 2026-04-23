Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a economizar. Este jueves, 23 de abril de 2026, reponer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,49 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, normalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,49 euros y el diésel ronda los 1,72 euros por litro. Esta diferencia del 0.23% en la gasolina y del -0.5% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el jueves, 23 de abril de 2026: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este jueves: La gasolina 95 en España es un combustible que posee un índice de octano de 95, destinado a motores de gasolina que necesitan un rendimiento óptimo. Utilizar gasolina 95 en los vehículos puede aumentar la eficiencia del motor, disminuir el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes, lo que favorece un mejor rendimiento y protege el medio ambiente. La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección. La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los conductores para ahorrar combustible en el automóvil: