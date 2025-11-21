Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a economizar.

Este viernes, 21 de noviembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,46 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, habitualmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,64 euros y el diésel ronda los 1,44 euros por litro. Esta diferencia del -0.19% en la gasolina y del -0.03% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio de la luz para este martes 4 de noviembre de 2025: ¿cuáles son las horas más baratas y las más caras?

José Elías, empresario multimillonario, advierte a los trabajadores: "Cuando se jubilen su pensión rondará los 800 euros"

Fuente: narrativas-es

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el viernes, 21 de noviembre de 2025:

Madrid: 1.259 euros hasta los 1.739 euros

Barcelona: 1.286 euros hasta los 1.589 euros

Valencia: 1.249 euros hasta los 1.637 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.549 euros

Ceuta: 1.279 euros hasta los 1.299 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy viernes 21 de noviembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este viernes:

Madrid: desde los 1.269 euros hasta los 1.739 euros

Barcelona: desde los 1.308 euros hasta los 1.649 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.654 euros

Granada: desde los 1.329 euros hasta los 1.549 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a motores de automóviles que necesitan una compresión más alta. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación argentino, en España: "El plan económico de Milei produjo un superávit fiscal con bajada de impuestos"

Palo directo a los conductores: el Gobierno prohibirá la circulación por la capital de los 300.000 coches de esta lista

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.569 euros y el máximo es de 1.789 euros

Barcelona: desde 1.469 euros hasta los 1.805 euros

Valencia: desde 1.485 euros hasta los 1.789 euros

Granada: desde 1.599 euros hasta los 1.749 euros

Fuente: narrativas-es

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los ciudadanos para ahorrar combustible en el automóvil: