El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este viernes, 19 de diciembre de 2025 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,43 euros, el de la gasolina 98 es de 1,6 euros y el del diésel es de 1,39 euros. En comparación con ayer, estas cifras reflejaron una variación del -0.16% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 0.36%.

El precio de la luz para este martes 4 de noviembre de 2025: ¿cuáles son las horas más baratas y las más caras?

Adiós a las canas para siempre: la mezcla casera libre de tinturas y químicos para cubrirlas en un día

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el viernes, 19 de diciembre de 2025:

Madrid: 1.217 euros hasta los 1.689 euros

1.217 euros hasta los 1.689 euros Barcelona: 1.205 euros hasta los 1.529 euros

1.205 euros hasta los 1.529 euros Valencia: 1.188 euros hasta los 1.574 euros

1.188 euros hasta los 1.574 euros Granada: 1.275 euros hasta los 1.509 euros

Ceuta: 1.329 euros hasta los 1.349 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy viernes 19 de diciembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este viernes:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros Barcelona: desde los 1.259 euros hasta los 1.609 euros

desde los 1.259 euros hasta los 1.609 euros Valencia: desde los 1.229 euros hasta los 1.579 euros

desde los 1.229 euros hasta los 1.579 euros Granada: desde los 1.325 euros hasta los 1.569 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

Malas noticias para los conductores: el Gobierno podría limitar tener más de un coche por vivienda

Adiós Airbnb: modifican las normas y los propietarios ya no podrán alquilar su vivienda a turistas sin el permiso de los vecinos

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.529 euros y el máximo es de 1.839 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.529 euros y el máximo es de 1.839 euros Barcelona : desde 1.419 euros hasta los 1.759 euros

: desde 1.419 euros hasta los 1.759 euros Valencia : desde 1.405 euros hasta los 1.715 euros

: desde 1.405 euros hasta los 1.715 euros Granada : desde 1.539 euros hasta los 1.689 euros

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: