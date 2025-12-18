El Gobierno de España y la Dirección General de Tráfico (DGT) buscan la optimización del tráfico en los núcleos urbanos mediante la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el territorio nacional.

En este contexto, la congestión circulatoria se ha erigido como uno de los desafíos más significativos para la movilidad en grandes ciudades y zonas turísticas.

La DGT se encuentra actualmente analiza nuevas medidas, tales como la restricción de circulación a una sola persona por vehículo y la prohibición de poseer más de un coche por vivienda.

El director general de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, abordó esta problemática afirmando: “El futuro de la movilidad será compartido o no será”. Según sus declaraciones, las diversas iniciativas para modificar la movilidad son una respuesta a la necesidad urgente de combatir los atascos que diariamente afectan a los principales núcleos urbanos del país.

Numerosas ciudades españolas, como Madrid y Bilbao, han implementado distintas Zonas de Bajas Emisiones, restringiendo el acceso a los vehículos más antiguos y contaminantes. No obstante, el Gobierno considera que este criterio de exclusión es insuficiente para alcanzar los objetivos propuestos y prepara más restricciones que limitarán aún más la movilidad.

Nuevas restricciones de movilidad que planea el Gobierno

Las restricciones al uso del coche ya forman parte de las políticas de movilidad en España. En las ZBE, por ejemplo, se tiene en cuenta la cantidad de personas que viajan por vehículo para reducir el tráfico. Sin embargo, algunas comunidades autónomas avanzan con medidas propias ante la saturación de sus carreteras.

Las islas Baleares se han convertido en uno de los principales focos del debate. En Ibiza y Formentera, a partir del verano, los turistas que ingresen con su coche deberán pagar una tasa de 1 euro por día hasta finales de septiembre. Además, el acceso a las islas deberá registrarse previamente antes del viaje.

A estas iniciativas se suma Mallorca, donde se prevé la aplicación de tasas de entre 50 y 85 euros para los vehículos que lleguen en barco desde la península. La medida busca desincentivar el aumento del parque automotor en la isla durante los meses de mayor afluencia.

Según el medio Autopista, el Consell de Mallorca presentó un borrador de proposición de ley con el objetivo de limitar aún más la circulación de vehículos. El texto contempla sanciones de hasta 30.000 euros para quienes incumplan la normativa, aunque todavía no fue aprobado.

Malas noticias para los conductores: el Gobierno prohibirá tener más de un coche registrado por vivienda (foto: archivo).

El Gobierno limitará a un coche por vivienda en estas ciudades: a quién afecta realmente

El borrador del Consell de Mallorca no establece una prohibición general y solo se aplicaría en la isla. La limitación afecta exclusivamente a personas no residentes que poseen una segunda vivienda.

En esos casos, se permitiría un solo vehículo por vivienda, siempre que tribute en Mallorca. Los residentes quedan expresamente excluidos de cualquier restricción en la propiedad de coches.

La propuesta también plantea fijar un techo máximo de vehículos autorizados a entrar en la isla, limitar el número de coches de alquiler y aplicar tasas con efecto disuasorio , en línea con medidas ya vigentes en Ibiza y Formentera.