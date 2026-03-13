En numerosas localidades y puntos de venta de combustible de España, el precio por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar. Durante este viernes, 13 de marzo de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,69 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,85 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,88 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros variado en un 0.62% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -1.1%. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el viernes, 13 de marzo de 2026: Durante este viernes, 13 de marzo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a motores de automóviles que necesitan una compresión más alta. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente. La gasolina 98 en España es un combustible que posee un índice de octano superior, lo que la convierte en una opción óptima para motores de alto rendimiento. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, mayor potencia y rendimiento, además de disminuir la emisión de contaminantes, lo que favorece un funcionamiento más ecológico del vehículo. Una de las mejores maneras de ahorrar combustible es mantener una velocidad constante. Utiliza el control de crucero en carreteras y evita aceleraciones y frenadas bruscas. Esto no solo mejora la eficiencia del combustible, sino que también reduce el desgaste del vehículo. Revisa la presión de los neumáticos regularmente. Unos neumáticos desinflados aumentan la resistencia al rodar, lo que puede llevar a un mayor consumo de combustible. Asegúrate de que estén inflados a la presión recomendada por el fabricante. Planifica tus rutas con anticipación para evitar el tráfico y las paradas innecesarias. Utiliza aplicaciones de navegación que te ayuden a encontrar el camino más eficiente. Esto no solo ahorra combustible, sino que también te ahorra tiempo en tus desplazamientos.