En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este jueves, 18 de junio de 2026 en España es de 225,41 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -8,53%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante respecto al euro. La tendencia sugiere un renovado interés por el activo digital y podría indicar posibles ganancias futuras.

Bitcoin Cash ha mostrado un desempeño negativo: en la última semana registró un cambio del -3.6% y en el último año acumuló una variación del -66.6%. Esta evolución indica una tendencia bajista prolongada y una rentabilidad negativa para los inversores en ambos horizontes, reflejando alta volatilidad y un riesgo elevado en su cotización.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 80.87%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 56.01%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 224,5 euros.