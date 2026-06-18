+ Nota interna Suspenden las clases el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes: todos los alumnos tendrán un descanso extra largo.

Las vacaciones de verano 2026 ya comenzaron a llegar a distintas regiones de España y millones de estudiantes disfrutarán de un descanso que, en muchos casos, se extenderá durante cinco días consecutivos o más, debido a que el fin del curso escolar coincide con fines de semana y jornadas no lectivas.

El calendario escolar establece fechas diferentes para cada comunidad autónoma, aunque la mayoría de los alumnos finalizarán las clases durante la segunda quincena de junio. Esto permitirá que numerosos estudiantes inicien sus vacaciones antes de que termine el mes y disfruten de un extenso período sin actividad académica.

¿Qué alumnos tendrán una semana completa sin clases?

En varias comunidades autónomas, el cierre del curso se producirá entre el 19 y el 24 de junio. Como consecuencia, muchos estudiantes dejarán las aulas desde el lunes siguiente y comenzarán oficialmente las vacaciones de verano.

La medida alcanza a alumnos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, aunque las fechas exactas pueden variar según el nivel educativo y la región.

Las autoridades educativas recuerdan que los centros escolares mantendrán actividades administrativas durante algunos días posteriores al cierre lectivo, pero sin clases para los estudiantes.

¿Cuándo terminan las clases según cada comunidad autónoma?

Las fechas de finalización del curso escolar 2025-2026 varían según la comunidad autónoma. Estos son algunos de los calendarios confirmados para las enseñanzas obligatorias:

Andalucía: 23 de junio de 2026.

Aragón: 19 de junio de 2026.

Asturias: 23 de junio de 2026.

Cantabria: 24 de junio de 2026.

Castilla-La Mancha: 17 de junio de 2026.

Castilla y León: 24 de junio de 2026.

Cataluña: 19 de junio de 2026.

Comunidad de Madrid: 19 de junio de 2026.

Comunidad Valenciana: 19 de junio de 2026.

Extremadura: 19 de junio de 2026.

Galicia: 19 de junio de 2026.

Islas Baleares: 19 de junio de 2026.

Islas Canarias: 19 de junio de 2026.

La Rioja: 24 de junio de 2026.

Murcia: 24 de junio de 2026.

Navarra: 19 de junio de 2026.

País Vasco: 19 de junio de 2026.

Estas fechas corresponden, en líneas generales, al último día lectivo para Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, aunque pueden existir diferencias según el nivel educativo o el centro escolar. Por ese motivo, las consejerías de Educación recomiendan consultar el calendario oficial de cada comunidad para confirmar la fecha exacta.

¿Cuándo terminan las vacaciones de verano?

Las vacaciones de verano finalizarán con el inicio del curso escolar 2026-2027, que en la mayoría de las comunidades autónomas comenzará entre el 7 y el 10 de septiembre de 2026.

Algunas fechas ya confirmadas son:

Castilla-La Mancha: 7 de septiembre de 2026.

Aragón: 8 de septiembre de 2026.

Cataluña: 8 de septiembre de 2026.

Cantabria: 8 de septiembre de 2026.

Galicia: 8 de septiembre de 2026.

Comunidad de Madrid: alrededor del 8 de septiembre de 2026.

Canarias: 9 de septiembre de 2026.

Comunidad Valenciana: 9 de septiembre de 2026.

Castilla y León: 9 de septiembre de 2026.

La Rioja: 9 de septiembre de 2026.

Illes Balears: 10 de septiembre de 2026.

Murcia: 8 de septiembre para Infantil y Primaria, y 10 de septiembre para Secundaria y Bachillerato.

De esta manera, los alumnos que terminen las clases el 19 de junio disfrutarán de cerca de 80 días de vacaciones, mientras que aquellos que finalicen el curso a finales de junio tendrán un descanso algo más corto antes de regresar a las aulas en septiembre.