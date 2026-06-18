En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este jueves, 18 de junio de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 71.848,02 euros, cifra que refleja una variación del -3,94% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el interés en Bitcoin ha aumentado recientemente, mientras que el euro no ha experimentado cambios significativos en su valor.

En la última semana, Bitcoin registró un retroceso del -2.32% y en el último año acumuló una caída del -49.25%, reflejando una evolución claramente bajista. Esta trayectoria implica una rentabilidad negativa tanto a corto como a largo plazo en los periodos señalados, con una pérdida sustancial para quienes mantuvieron posiciones durante el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 37.26%, superando su volatilidad anual del 35.89%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 70.749,8 euros.