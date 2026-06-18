En España, el precio medio de la luz para el viernes, 19 de junio de 2026 será de 85.29 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -793 % respecto al valor de ayer que fue de 92.64 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 19 de junio?

Para el viernes, 19 de junio de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se localizarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 148,47 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 148.47 euros De 21:00 a 22:00 142.22 euros De 23:00 a 24:00 135.21 euros De 20:00 a 21:00 128.65 euros De 6:00 a 7:00 125.15 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 19 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, con un precio de 1,35 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 1.35 euros De 14:00 a 15:00 1.46 euros De 15:00 a 16:00 2.32 euros De 12:00 a 13:00 4.52 euros De 16:00 a 17:00 23.23 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 123.95 De 1:00 a 2:00 119.65 De 2:00 a 3:00 120.64 De 3:00 a 4:00 119.98 De 4:00 a 5:00 119.98 De 5:00 a 6:00 120.52 De 6:00 a 7:00 125.15 De 7:00 a 8:00 122.33 De 8:00 a 9:00 104.1 De 9:00 a 10:00 72.55 De 10:00 a 11:00 37.99 De 11:00 a 12:00 25.91 De 12:00 a 13:00 4.52 De 13:00 a 14:00 1.35 De 14:00 a 15:00 1.46 De 15:00 a 16:00 2.32 De 16:00 a 17:00 23.23 De 17:00 a 18:00 61.14 De 18:00 a 19:00 77.89 De 19:00 a 20:00 107.63 De 20:00 a 21:00 128.65 De 21:00 a 22:00 142.22 De 22:00 a 23:00 148.47 De 23:00 a 24:00 135.21

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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