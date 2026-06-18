En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este jueves, 18 de junio de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 49,61 euros. El valor de apertura refleja una variación del -45,26977 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

En los últimos tres días, el precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva con un dato de -1 positivo.

Esto sugiere que, a corto plazo, el Litecoin ha incrementado su valor frente al euro, lo que podría indicar un creciente interés de los inversores.

En la última semana, Litecoin registró una leve caída de -0.44%, mostrando relativa estabilidad a corto plazo; sin embargo, en el último año acumuló una corrección marcada de -66.13%, lo que evidencia una tendencia bajista sostenida y una rentabilidad negativa para quienes han mantenido posiciones a largo plazo, subrayando un desempeño desfavorable y un perfil de riesgo elevado.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 49.39%, es inferior a su volatilidad anual del 52.83%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 48,1 euros.