En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este jueves, 18 de junio de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 1.934,63 euros, cifra que refleja una variación del -4,67% en comparación con el día pasado.

En los últimos tres días, el precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia del Ethereum refleja una recuperación en su valoración.

En la última semana, Ethereum registró un leve avance del 0.37%, señal de cierta estabilización a corto plazo; no obstante, en el último año acumula una variación del -61.93%, que evidencia una tendencia bajista pronunciada. En términos de rentabilidad, el balance anual es claramente negativo para quienes han mantenido la posición durante ese periodo, pese al repunte reciente.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 49.40%, es menor que su volatilidad anual del 55.76%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.835,9 euros.