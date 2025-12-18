Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche. Durante este miércoles, 17 de diciembre de 2025, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,42 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,59 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,39 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -2.14% en el precio de la gasolina y del -0.91% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este miércoles, 17 de diciembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.217 euros hasta los 1.689 euros

1.217 euros hasta los 1.689 euros Barcelona: 1.198 euros hasta los 1.519 euros

1.198 euros hasta los 1.519 euros Valencia: 1.169 euros hasta los 1.569 euros

1.169 euros hasta los 1.569 euros Granada: 1.179 euros hasta los 1.535 euros

Ceuta: 1.329 euros hasta los 1.349 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy miércoles 17 de diciembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este miércoles:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros Barcelona: desde los 1.258 euros hasta los 1.599 euros

desde los 1.258 euros hasta los 1.599 euros Valencia: desde los 1.219 euros hasta los 1.599 euros

desde los 1.219 euros hasta los 1.599 euros Granada: desde los 1.219 euros hasta los 1.535 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a motores de automóviles que necesitan una compresión más alta. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.479 euros y el máximo es de 1.849 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.479 euros y el máximo es de 1.849 euros Barcelona : desde 1.439 euros hasta los 1.759 euros

: desde 1.439 euros hasta los 1.759 euros Valencia : desde 1.425 euros hasta los 1.759 euros

: desde 1.425 euros hasta los 1.759 euros Granada : desde 1.489 euros hasta los 1.675 euros

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje de España son los siguientes: