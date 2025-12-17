Descubrimiento del siglo: los egipcios conocían los secretos ocultos del espacio y representaban las estrellas en jeroglíficos

Un grupo de arqueólogos y astrónomos ha llevado a cabo un descubrimiento que cuestiona la comprensión habitual acerca del Antiguo Egipto. Este hallazgo podría transformar la manera en que se percibe la historia de esta civilización.

El estudio, publicado en el Journal of Astronomical History and Heritage, apunta que estas representaciones jeroglíficas no eran simplemente decorativas.

Al analizar cientos de dibujos, los investigadores han identificado patrones que coinciden con la estructura de nuestra galaxia, incluyendo zonas oscuras visibles a simple vista.

Hallazgo del siglo | Los antiguos egipcios conocían los secretos ocultos del espacio: representaban la Vía Láctea en jeroglíficos (foto: archivo).

La Vía Láctea en sarcófagos y tumbas

De ese modo, utilizaban la figura de la diosa Nut como guía visual para plasmar el cielo estrellado. Este descubrimiento sugiere que su interés por el cosmos iba mucho más allá de lo simbólico o religioso.

El proyecto liderado por el astrónomo Or Graur, de la Universidad de Portsmouth, identifica en las representaciones de la diosa Nut en los sarcófagos una reproducción precisa de la Vía Láctea, especialmente de la llamada Gran Grieta, una franja oscura visible a simple vista en la galaxia.

Esta línea oscura, presente en múltiples sarcófagos y tumbas del Valle de los Reyes, se dibuja con una simetría y detalle que evidencian el conocimiento astronómico de los egipcios.

Hallazgo del siglo | Los antiguos egipcios conocían los secretos ocultos del espacio: representaban la Vía Láctea en jeroglíficos (foto: archivo).

El verdadero significado de los jeroglíficos del antiguo Egipto

El hallazgo se apoya en el análisis de más de un centenar de imágenes, incluyendo sarcófagos tan destacados como el de la sacerdotisa Nesitaudjatakhet y el faraón Ramsés VI, confirmando que estas representaciones no eran meros símbolos, sino reflejos intencionados de fenómenos celestes.

Así, lo que durante décadas se consideró un arte funerario adquiere ahora un nuevo valor científico, revelando que los egipcios podían haber tenido un conocimiento astronómico sorprendentemente avanzado.

La representación de la Vía Láctea en el antiguo Egipto

Hasta el momento, los arqueólogos habían sugerido una posible relación entre la diosa Nut y la Vía Láctea, pero nunca se había abordado desde un enfoque científico.

Sin embargo, la novedad es que el estudio de Graur ahora incorpora la astrofísica a esta investigación, aportando evidencia concreta basada en patrones astronómicos observables.

De esta manera, Nut deja de ser únicamente una deidad simbólica y se revela también como un medio para plasmar los conocimientos astronómicos que los egipcios ya poseían.