Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este lunes, 8 de diciembre de 2025, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,46 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,65 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,42 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 0.5% en el precio de la gasolina y del -0.28% en el del gasóleo.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este lunes, 8 de diciembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.259 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: 1.239 euros hasta los 1.539 euros

Valencia: 1.209 euros hasta los 1.59 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.549 euros

Ceuta: 1.348 euros hasta los 1.348 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy lunes 8 de diciembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este lunes:

Madrid: desde los 1.289 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: desde los 1.299 euros hasta los 1.649 euros

Valencia: desde los 1.269 euros hasta los 1.62 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.555 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a motores de automóviles que necesitan una compresión más alta. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible que posee un índice de octano más elevado, lo que la hace ideal para motores de alto rendimiento. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, mayor potencia y rendimiento, además de disminuir la emisión de contaminantes, lo que favorece un mejor funcionamiento del vehículo y reduce su impacto ambiental.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.569 euros y el máximo es de 1.849 euros

Barcelona: desde 1.669 euros hasta los 1.789 euros

Valencia: desde 1.569 euros hasta los 1.759 euros

Granada: desde 1.589 euros hasta los 1.719 euros

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España, los vehículos utilizan principalmente combustibles fósiles como la gasolina y el gasóleo. La gasolina es el combustible más común para coches de turismo, ofreciendo un buen rendimiento y aceleración. Por otro lado, el gasóleo, utilizado en vehículos diésel, es conocido por su eficiencia en el consumo y mayor autonomía, lo que lo hace popular entre vehículos de transporte y comerciales.

Además de los combustibles tradicionales, en España ha crecido el uso de combustibles alternativos como el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural comprimido (GNC). Estos combustibles son más limpios y generan menos emisiones contaminantes. También se está promoviendo el uso de vehículos eléctricos, que funcionan con baterías y no emiten gases durante su operación, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.