Este viernes, 17 de abril de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,53 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,66 euros y el diésel ronda los 1,8 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.47% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.56%. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este viernes, 17 de abril de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este viernes: La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo. La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección. En España, los vehículos utilizan principalmente combustibles fósiles como la gasolina y el gasóleo. La gasolina es el combustible más común para coches de turismo, ofreciendo un buen rendimiento y una amplia disponibilidad en estaciones de servicio. Por otro lado, el gasóleo, utilizado principalmente en vehículos comerciales y de transporte, se caracteriza por su mayor eficiencia en el consumo y menor emisión de CO2 en comparación con la gasolina. Además de los combustibles fósiles, en España también se están promoviendo alternativas más sostenibles, como el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad. El GLP es una opción más limpia que reduce las emisiones contaminantes, mientras que los vehículos eléctricos, que funcionan con baterías recargables, están ganando popularidad gracias a la creciente infraestructura de carga y a incentivos gubernamentales para su adopción.