El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del martes registró la cifra de 10.092.171 MWh con respecto a los 9.703.045 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 64.31 euros el MWh, unos 69.79 euros menos Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 7:00 a 8:00 de la mañana, donde el precio ascenderá hasta los 119,21 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un del 0%, lo que supone 0 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo comparamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 56,58% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: