¿Por qué es un error utilizar la tarjeta de crédito para pagar la compra del supermercado?

Por el aumento de precios constantes, muchas personas deciden pagar las compras de la cesta de los alimentos del supermercado con las tarjetas de crédito y financiar así el gasto total.

Sin embargo, los expertos en finanzas han explicado que es un error pagar este gasto como el de la hipoteca o los servicios de luz y gas, ya que podrían generar un sobreendeudamiento para quienes viven en España.

Tarjetas de crédito: ¿por qué es un error utilizarlas para pagar la compra del supermercado? Imagen: archivo.

¿Por qué no recomiendan comprar con tarjeta de crédito en el supermercado?

Los expertos del portal financiero HelpMyCash han recomendado no financiar los gastos recurrentes con las tarjetas de crédito, ya que el interés promedio que cobran en España es de un 17,91% al pagar un gasto a plazos. Además, al utilizarlas existen más probabilidades de generar deudas impagables.

Por otra parte, si un cliente utiliza el crédito de su banco para cancelar sus deudas, como la del supermercado, al mes siguiente deberá cubrir tanto los gastos de ese mes como los realizados con tarjeta el mes anterior. Además, si los productos se compran en varias cuotas, los intereses incrementarán el precio final de la compra.

Tarjetas de crédito: cuáles son las recomendaciones para no endeudarse. Imagen: archivo.

Recomendaciones para evitar deudas con la tarjeta de crédito

Con el fin de ayudar a los usuarios a no caer en un espiral de deudas difíciles de pagar, los expertos en finanzas recomiendan los siguientes puntos:

No fraccionar compras superiores a los 1000 euros, ya que a partir de esta cantidad se pueden contratar préstamos más baratos para financiar la compra.

No extender el pago a más de 12 meses.

Revisar siempre los gastos de la tarjeta.

Evitar el pago mínimo, ya que es el que más intereses generará.

Otras sugerencias de los expertos

1. Pagar los gastos del día a día a crédito

Abonar los gastos cotidianos (facturas, alimentos, ropa) con tarjeta de crédito es el primer error que debemos evitar.

Las tarjetas de crédito se deben utilizar únicamente para financiar compras puntuales, tales como un ordenador, un mueble o productos y servicios de un valor superior al común.

2. Devolver el dinero en cuotas muy reducidas

El interés medio de las tarjetas de crédito es del 18,34%, según el Banco de España.

“Para verlo de manera más sencilla imaginemos que realizamos una compra de 1000 euros con una tarjeta al 18,34% a devolver con diferentes mensualidades”, ejemplifica el portal financiero. Y continúa:

“Si decidiésemos pagar 25 euros al mes, tardaríamos 5 años en reembolsarla, generando 535 euros en intereses”.

“En cambio, pagando 92 euros al mes, tardaríamos un año en terminar de pagarla y solamente se generarían 102 euros en intereses”.

3. No cambiar el pago predeterminado de la tarjeta

Por defecto, las tarjetas de crédito tienen el pago mínimo porcentual seleccionado cuando las contratamos. Esto hará que cualquier compra la paguemos a plazos con una cuota muy baja.

4. Pagar comisiones de emisión y mantenimiento

Existen una gran cantidad de tarjetas de crédito gratuitas que podemos tener sin pagar comisiones. “Según el uso que le demos a la tarjeta, las ventajas que nos ofrezca o su coste, debemos valorar si nos vale la pena estar pagando cada año por este producto”, señalan.