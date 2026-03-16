El retraso en la emancipación se ha vinculado casi en exclusiva a los jóvenes, pero la realidad social y económica en España ha ampliado ese fenómeno y cada vez más personas mayores de 30 años continúan viviendo en el domicilio familiar. El encarecimiento del alquiler, la precariedad laboral y la pérdida de poder adquisitivo han provocado que muchas personas no puedan acceder a una vivienda propia. Esta situación ha convertido la emancipación tardía en un problema estructural. Ante este contexto, el Gobierno prevé un cambio en el acceso al Ingreso Mínimo Vital a partir de 2026. La reforma permitirá que personas mayores de 30 años que viven con sus padres puedan solicitar la ayuda de forma individual. Hasta ahora, muchas personas quedaban fuera del sistema de ayudas públicas por convivir con sus padres. La normativa consideraba la unidad familiar como un único núcleo económico, lo que limitaba el acceso al Ingreso Mínimo Vital. Con el nuevo enfoque, el análisis se centrará en la situación económica real del solicitante. El objetivo consiste en comprobar si esa persona forma parte o no de la unidad económica familiar. Según lo previsto en la normativa, el requisito clave será demostrar que no se forma parte de la unidad económica familiar y que no se tienen ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas. El cambio no significa que la ayuda sea automática para todas las personas que viven con sus padres. El Ingreso Mínimo Vital seguirá siendo una prestación condicionada al cumplimiento de los requisitos habituales. En cuanto a la cuantía, el importe máximo para un beneficiario individual rondará los 733 euros mensuales tras la revalorización prevista para 2026. Esta cifra corresponde al umbral garantizado para una persona sola sin recursos. La solicitud del Ingreso Mínimo Vital deberá realizarse conforme al procedimiento habitual de la prestación. Cada expediente se evaluará de manera individual para comprobar si se cumplen todos los requisitos. El elemento central será acreditar la situación económica real del solicitante. También será necesario demostrar que no se cuenta con ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas. La reforma busca eliminar uno de los principales filtros que dejaba fuera del sistema a miles de adultos en situación de vulnerabilidad que viven con sus padres.