Las transferencias de dinero entre familiares en España forman parte de la vida cotidiana. Se utilizan para cubrir gastos, ayudar a hijos o anticipar parte de una herencia. En la mayoría de los casos responden a una lógica de apoyo económico, pero desde el punto de vista fiscal no son irrelevantes. El problema aparece cuando estas operaciones no se documentan o se interpretan de forma incorrecta. La Agencia Tributaria no se centra únicamente en el importe, sino en la naturaleza del dinero transferido. Cuando no existe contraprestación, puede considerarse una donación encubierta, lo que activa obligaciones fiscales concretas. Uno de los errores más extendidos es pensar que existe un límite fijo a partir del cual hay que declarar. Las entidades financieras informan al Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) de determinados movimientos por motivos de prevención de blanqueo de capitales, pero esto no equivale a una obligación fiscal automática para el contribuyente. La clave está en el origen del dinero. Si una transferencia entre familiares no tiene contraprestación, Hacienda puede interpretarla como donación, independientemente del importe. En ese caso, el receptor debe tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). Este criterio se aplica tanto a pequeñas cantidades como a importes elevados, ya que lo determinante es la naturaleza jurídica de la operación. Además, conviene distinguir entre transferencias bancarias y movimientos de efectivo. El modelo S1 solo es obligatorio cuando se transportan más de 100.000 euros en efectivo, ya sea dentro del territorio nacional o en entradas y salidas del país. No se aplica a transferencias electrónicas habituales, aunque estas sí pueden ser analizadas por Hacienda si generan dudas. Las consecuencias de no declarar correctamente estas operaciones pueden ser relevantes. Cuando Hacienda detecta un incremento patrimonial no justificado, puede regularizar la situación y exigir el pago del impuesto correspondiente junto con recargos e intereses. Las sanciones previstas en la Ley General Tributaria pueden situarse entre el 50% y el 150% de la cuota dejada de ingresar, en función de la gravedad de la infracción. A esto se suman los intereses de demora, lo que puede elevar significativamente el coste final de la regularización. En los casos más graves, cuando existen indicios de ocultación deliberada o fraude, las sanciones pueden incrementarse y derivar en procedimientos más complejos. Por eso, Hacienda no solo revisa grandes transferencias, sino también movimientos recurrentes o sin justificación clara. También es importante entender el reparto de responsabilidades. El receptor del dinero debe tributar por el ISD, mientras que el donante puede verse afectado en su IRPF si la operación implica una ganancia patrimonial, por ejemplo en la transmisión de bienes que han aumentado de valor con el tiempo. La forma más eficaz de evitar problemas con Hacienda es anticiparse. No se trata solo de cumplir con la normativa, sino de poder justificar cada operación con claridad. En este tipo de situaciones, la documentación juega un papel central. Siempre que se realice una transferencia relevante, conviene dejar constancia del origen y destino del dinero, ya sea mediante un contrato privado, un concepto claro en la transferencia o documentación adicional. Este punto es especialmente importante cuando se trata de préstamos entre familiares, que deben poder acreditarse como tales para no ser considerados donaciones. Conservar los justificantes bancarios es otra medida básica. Ante una eventual revisión, disponer de extractos, acuerdos firmados o comunicaciones puede marcar la diferencia entre una operación transparente y un problema fiscal. Además, en operaciones de mayor importe, consultar con un asesor fiscal permite definir correctamente el encuadre de la operación antes de ejecutarla. Esta previsión reduce el riesgo de errores que luego resultan difíciles de corregir. En el caso de donaciones relevantes, especialmente si incluyen bienes inmuebles o cantidades elevadas, la formalización ante notario aporta seguridad jurídica y facilita su correcta declaración. Este paso no es obligatorio en todos los casos, pero sí altamente recomendable para evitar conflictos futuros. El punto clave es simple. Hacienda no sanciona el acto de ayudar a un familiar, sino la falta de transparencia fiscal. La diferencia entre una transferencia sin consecuencias y una sanción significativa suele estar en cómo se documenta y se declara cada movimiento.