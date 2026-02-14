Las pensiones públicas en España subirán en 2026 tras la aprobación del Real Decreto-ley 3/2026, que fija la revalorización anual conforme al sistema vigente. El incremento general será del 2,7% para las pensiones contributivas y de Clases Pasivas, según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado. La actualización se aplicará desde el 1 de enero de 2026, por lo que los jubilados y el resto de pensionistas verán reflejado el aumento en la primera nómina del año. El mecanismo es automático y no requiere ningún trámite por parte de los beneficiarios. El Real Decreto-ley establece que las pensiones contributivas de la Seguridad Social y las del régimen de Clases Pasivas se revalorizarán con carácter general un 2,7% en 2026 respecto a las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2025. Este porcentaje responde al sistema de actualización vinculado a la evolución de los precios, consolidado tras la reforma de pensiones. El objetivo es preservar el poder adquisitivo de los pensionistas y mantener la coherencia con el marco legal aprobado en los últimos años. La subida afecta a pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares, entre otras modalidades contributivas. Aunque la revalorización general es del 2,7%, no todas las prestaciones evolucionan exactamente con el mismo esquema. El decreto también regula las pensiones mínimas, no contributivas y el complemento para la reducción de la brecha de género, que pueden tener ajustes específicos según su naturaleza. Las pensiones no contributivas y determinadas prestaciones asistenciales se actualizan conforme a los criterios fijados en la norma anual de revalorización. En todos los casos, el incremento se aplicará automáticamente desde enero sin necesidad de solicitud por parte del beneficiario. La Seguridad Social será la encargada de adaptar las nóminas mensuales a las nuevas cuantías y aplicar los límites máximos y mínimos establecidos para 2026. Desde la reforma aprobada en 2021, las pensiones en España se actualizan cada año conforme a un mecanismo vinculado a la evolución de los precios, sustituyendo al anterior índice que limitaba las subidas en periodos de déficit. El Gobierno sostiene que este modelo aporta estabilidad al sistema y garantiza que los pensionistas mantengan su capacidad de compra frente a la inflación. La revalorización de 2026 se enmarca dentro de ese sistema ya consolidado. Además del incremento general, el decreto fija también los topes máximos de pensión y las bases correspondientes para el nuevo ejercicio, manteniendo el esquema anual de revisión automática.