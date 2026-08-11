Plan de recuperación: España recibe más de 6000 millones de euros de la Comisión Europea .

La Comisión Europea ha efectuado el pago de 6234 millones de euros a España, correspondiente al sexto desembolso del plan de recuperación. La cantidad se compone de 5226 millones de euros en transferencias y 1008 millones en préstamos.

Según recuerda el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en un comunicado, la sexta solicitud se presentó el 3 de marzo de 2026 e incluía hitos y objetivos vinculados a reformas e inversiones en ámbitos como la movilidad sostenible, la vivienda, la protección social y el sistema de salud, la transformación industrial y digital y la modernización de la Administración Pública.

España ya ha recibido 78.000 millones de euros de fondos europeos

Con este nuevo ingreso, España ha recibido 78.000 millones de euros de fondos europeos tras el cumplimiento de 338 hitos y objetivos del Plan de Recuperación, “lo que refleja el compromiso con las reformas y la ejecución eficaz de las inversiones realizadas en el país”.

Este importe representa el 76,5% del total de los fondos asignados a España en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El sexto desembolso incluye 5226 millones de euros en transferencias, de los cuales 265 millones corresponden al reconocimiento favorable de dos hitos que habían quedado pendientes del quinto desembolso. Estos están relacionados con la digitalización de entidades regionales y locales y, parcialmente, con la reforma fiscal.

Además, los 1008 millones de euros en préstamos permitirán seguir desplegando los fondos en ámbitos estratégicos del Plan de Recuperación.

Plan de recuperación: España recibe más de 6000 millones de euros de la Comisión Europea. Shutterstock

Movilidad sostenible, vivienda y salud: las reformas incluidas en el sexto pago

La sexta solicitud incluía reformas de calado legislativo, entre las que destaca la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, que sienta las bases para un sistema de transporte descarbonizado, digital y eficiente.

También contempla la movilización de 250 millones de euros para el desguace de vehículos antiguos, la adquisición de vehículos de emisiones cero y el desarrollo de infraestructura de recarga, además de 85 proyectos de electromovilidad.

En materia de vivienda, el desembolso conlleva la creación de CASA 47, Entidad Estatal de Vivienda y Suelo. Por su parte, en el ámbito de la protección social y el sistema de salud, incluye la ampliación y retribución de los permisos de nacimiento y cuidado, medidas para mejorar la estabilidad del personal sanitario y el refuerzo de la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital (IMV) con otras prestaciones.

Plan de recuperación: España recibe más de 6000 millones de euros de la Comisión Europea. (Fuente: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Más de 4000 millones para transformación industrial y digital

Entre las iniciativas incluidas en la sexta solicitud también figura la ejecución de 2242 millones de euros en inversiones de transformación industrial y de más de 1800 millones en transformación digital y ciberseguridad. El paquete contempla además la creación de la nueva Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.

El ministerio detalla que tres hitos asociados al sexto desembolso serán reformulados mediante una adenda técnica, con el objetivo de dotarlos de mayor claridad de cara a su incorporación en la solicitud del séptimo y último desembolso.

El Gobierno trabaja ya en la preparación y presentación de esta última solicitud de pago, que supondrá la evaluación de 148 hitos y objetivos y permitirá solicitar 21.462 millones de euros en transferencias y 4400 millones de euros en préstamos.