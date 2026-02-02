El aumento del endeudamiento ha sido constante desde la crisis financiera de 2008.

El endeudamiento público español marca nuevos récords históricos. Según datos del Banco de España, la deuda pública alcanzó en septiembre de 2025 los 1,71 billones de euros, lo que equivale al 103,2% del Producto Interior Bruto. Esta cifra representa el nivel más alto jamás registrado en términos absolutos.

La deuda por habitante se situó a finales de 2024 en 33.332 euros por español, según el Instituto Juan de Mariana. Este dato contrasta con los 9163 euros que cada ciudadano debía en 2004, lo que confirma que el endeudamiento per cápita se ha triplicado en dos décadas. La cifra continúa aumentando y las proyecciones para 2025 apuntan a que cada español ya debe alrededor de 34.500 euros.

La deuda pública española no deja de crecer

El aumento del endeudamiento ha sido constante desde la crisis financiera de 2008. España pasó de tener una deuda del 45,3% del PIB en 2004 a cerrar 2024 con el 101,8%. El incremento de más de 56 puntos porcentuales es el más pronunciado entre las grandes economías de la Unión Europea.

La Administración Central concentra la mayor parte del pasivo. Su deuda alcanza 1558 billones de euros, lo que supone el 94% del PIB. Las comunidades autónomas suman 339.496 millones de euros y la Seguridad Social registra 126.173 millones. Las corporaciones locales son las únicas que han reducido su endeudamiento ligeramente.

El Instituto Juan de Mariana destaca que ningún otro país de gran tamaño ha registrado una trayectoria tan pronunciada.

¿Por qué se ha disparado la deuda en España?

Dos acontecimientos marcaron la trayectoria del endeudamiento público español. El primero fue la crisis financiera de 2008, que provocó un salto abrupto. La deuda prácticamente se duplicó en cinco años y alcanzó el 100% del PIB en 2013. El estallido de la burbuja inmobiliaria, el rescate bancario y las políticas de estímulo económico dispararon el gasto público.

El segundo hito fue la pandemia de COVID-19. Las ayudas y programas de apoyo elevaron la deuda hasta el 120% del PIB en 2020. Aunque la ratio ha descendido desde entonces, los niveles absolutos siguen creciendo. El Gobierno mantiene que la deuda seguirá una senda descendente en los próximos años, aunque los expertos muestran escepticismo.

España lidera el aumento de deuda en Europa

El Instituto Juan de Mariana destaca que ningún otro país de gran tamaño ha registrado una trayectoria tan pronunciada. El promedio de la Unión Europea aumentó 14 puntos porcentuales en estas dos décadas. La eurozona registró una subida de 17 puntos. España, en cambio, acumula un incremento de 56 puntos.

Algunos países han reducido su endeudamiento en el mismo periodo. Alemania bajó 2,5 puntos, Países Bajos 6,9 puntos y Dinamarca 15,1 puntos. Malta registró la mayor reducción con 23,8 puntos porcentuales. El contraste evidencia que el problema español no es generalizado sino específico.