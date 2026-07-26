Entre las loterías y juegos de azar más populares en España se encuentra La Primitiva, un sorteo que se celebra tres días a la semana y reparte premios millonarios entre los jugadores que aciertan las cifras ganadoras.

Durante el sábado, 25 de julio de 2026 ,

Los números ganadores del sorteo fueron "28 37 38 40 43 48"; el número complementario es el "17", el reintegro es el "0" y el Joker es "3224824".

La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos tuvo "0" ganadores con un galardón de "0" euros.

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 10917905 euros, de los cuales se entregaron 6004848.0 euros.

6 aciertos más el número de reintegro: 6 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros

5 aciertos más el complementario: 3 acertantes con 73797.31 euros ganados

5 aciertos: 147 acertantes con un premio de 2761.12 euros

4 aciertos: 7651 acertantes con un premio de 77.16 euros

3 aciertos: 152899 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 961285 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuántos euros puedo ganar con La Primitiva?

El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro.

Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera:

6 aciertos y el reintegro: se destina el 30% a distribuir a partes iguales entre los ganadores

6 aciertos : 37%

5 aciertos y el complementario: se destina el 6%

5 aciertos : el 11%

4 aciertos: el 16%.

¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?

El valor mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se aumentará en los casos de se multipliquen las oportunidades.

Por otro lado, el competidor también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un importe extra de 1 euro.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?

Los que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Fija presupuesto y tiempo antes de jugar y respétalos. Juega por diversión; no persigas pérdidas y haz pausas.

Si sientes ansiedad, ocultas gastos o pierdes el control, busca apoyo.