Usar la tarjeta de crédito para pagar en el supermercado puede parecer inofensivo, pero esconde riesgos financieros importantes que conviene conocer.

Giro de 180 grados en Hacienda: dará de baja cuentas bancarias y tarjetas de crédito a quienes se encuentren en esta condición

Este país europeo dará la visa de trabajo a quienes cumplan un único requisito clave

La tarjeta de crédito es una herramienta financiera rápida, práctica y que permite postergar pagos. En España, el uso de tarjetas, tanto de crédito como de débito, representa más del 60% de los pagos, con un crecimiento importante en las compras pequeñas.

Sin embargo, expertos en finanzas advierten que utilizar la tarjeta de crédito para pagar la compra del supermercado de forma habitual puede ser una mala idea. Más allá de la comodidad, esta práctica puede generar gastos innecesarios, deudas complicadas de pagar e intereses que encarecen el coste real de tus alimentos.

Las compras recurrentes, como las del supermercado, no deberían financiarse con tarjetas de crédito por los altos intereses que implican.

Coste real oculto: los intereses y el financiamiento

El principal motivo de alerta radica en los altos intereses que aplican muchas entidades cuando el titular no liquida el saldo completo al final del periodo de facturación. En España, el interés medio vinculado a tarjetas de crédito supera el 18 % TAE, según cifras de HelpMyCash.Esto implica que una compra financiada de forma parcial o a plazos puede acabar teniendo un coste final muy superior al valor original. Por ejemplo, al aplazar un gasto de 1.000 euros y abonar 25 euros al mes, el consumidor terminará pagando más de 500 euros en intereses, prolongando la deuda durante varios añosEste tipo de comportamiento financiero, repetido en el tiempo, puede derivar en lo que los analistas denominan “sobreendeudamiento doméstico”, especialmente cuando se aplica al gasto recurrente, como las compras en supermercados o tiendas de alimentación.

Cuándo (y por qué) sí puede tener sentido usarla

El uso de tarjetas de crédito no es en sí negativo, siempre que se utilice con planificación y bajo control. Algunas situaciones en las que puede resultar útil son:

Compras puntuales de mayor importe , siempre que se disponga de capacidad de pago inmediata.

, siempre que se disponga de capacidad de pago inmediata. Beneficios adicionales como seguros asociados, garantías extendidas o acumulación de puntos de fidelización.

como seguros asociados, garantías extendidas o acumulación de puntos de fidelización. Protección del consumidor, cuando se realizan compras online o en establecimientos fuera de la zona habitual.

Sin embargo, estas ventajas solo tienen efecto cuando el titular cancela la totalidad del crédito utilizado antes del cierre del periodo de facturación. En caso contrario, los intereses devengados neutralizan cualquier beneficio adicional.