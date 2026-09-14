Es oficial: el Gobierno embargará el dinero y las tarjetas de las personas que cometan este error.

La Agencia Tributaria ha comunicado la implementación de medidas severas dirigidas a aquellos contribuyentes que poseen deudas fiscales significativas o que incumplen de manera reiterada con sus responsabilidades tributarias.

Según fuentes oficiales, Hacienda tendrá la facultad de suspender de forma cautelar el acceso a cuentas bancarias y tarjetas de crédito de ciertos contribuyentes que se encuentren en una lista específica. Esta decisión tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el fraude fiscal y garantizar el cobro de deudas pendientes.

La medida, que se inscribe dentro de un plan más amplio de control y seguimiento tributario, no afectará a todos los ciudadanos, sino exclusivamente a aquellos que estén registrados en ciertos listados críticos elaborados por la Agencia Tributaria.

Entre los objetivos se encuentran tanto individuos como empresas que presentan perfiles de alto riesgo o que han recibido advertencias previas por parte de la administración.

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Quiénes están en la lista de Hacienda

La Agencia Tributaria emite anualmente un registro de grandes deudores, integrado por contribuyentes, tanto individuos como entidades jurídicas, que presentan deudas que superan 600.000 euros y las cuales no han sido saldadas, aplazadas o fraccionadas, manteniendo una situación definitiva.

En adición, en los últimos años ha sido establecido un nuevo criterio: la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones tributarias. Esto significa que, pese a que la deuda sea inferior, si una persona o empresa acumula múltiples requerimientos insatisfechos, podría ser catalogada en una categoría especial de vigilancia.

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Consecuencias de la suspensión de cuentas y tarjetas

La suspensión incluye:Bloqueo de movimientos bancarios (retiradas, transferencias, pagos) Inutilización de tarjetas de crédito y débito Acceso restringido a productos financieros asociados al contribuyente

Cuando Hacienda activa esta medida, lo que hace es solicitar a las entidades financieras la inmovilización temporal de las cuentas corrientes y tarjetas asociadas al contribuyente afectado. No se trata de un embargo automático, pero sí de una paralización preventiva para evitar que se dispongan de fondos antes de que se ejecute un procedimiento formal.

Todo esto tiene respaldo legal dentro del procedimiento de recaudación tributaria, ya que la Ley General Tributaria (artículo 162) faculta a los funcionarios encargados de recaudación para adoptar medidas cautelares cuando existan indicios racionales de que el cobro de una deuda podría verse frustrado o gravemente dificultado.

Cómo prevenir y revertir una suspensión

Los contribuyentes que reciban una notificación de este tipo pueden:

Pagar la deuda total o parcial para desbloquear la situación.

Solicitar un aplazamiento o fraccionamiento, siempre que satisfagan los requisitos.

Presentar alegaciones si consideran que han sido incluidos por error o si existe un litigio pendiente.

El proceso es ágil y automatizado, por lo que se aconseja actuar con prontitud para evitar consecuencias más graves, como embargos definitivos o procesos judiciales.

Según explican desde el Ministerio de Hacienda, “no se trata de una caza de brujas, sino de una herramienta de control fiscal que permite proteger los intereses del Estado y actuar con rapidez ante casos de riesgo”

Esta medida forma parte de una nueva estrategia de Hacienda centrada en la disuasión y el cobro efectivo, especialmente tras la aprobación de nuevas normativas que endurecen las sanciones por ocultamiento de patrimonio, falsedad documental o utilización de entramados societarios para evitar impuestos.

Descarga el documento: Hacienda publica esta información en un formato descargable (normalmente un archivo PDF) de acceso público. No requiere certificado: A diferencia de las consultas de deudas privadas, este documento es público, por lo que no necesitas identificarte con Cl@ve ni certificado digital para leerlo. Entra a la Sede Electrónica: Accede a la web oficial de la Agencia Tributaria. Busca el listado: Ve a la sección de “Destacados” o utiliza el buscador interno con el término “Listado de deudores”.