Confirmado | Estos trabajadores tendrán un nuevo feriado este viernes 11 de septiembre: quiénes son

El calendario laboral aprobado por la Generalitat de Catalunya establece un total de 12 fiestas laborales para 2026, a las que cada ayuntamiento puede añadir otras dos jornadas locales, también retribuidas y no recuperables.

Entre las fechas autonómicas figura el 11 de septiembre, que este año cae viernes, por lo que los trabajadores podrán contar con un fin de semana de tres días.

La jornada corresponde a la Diada Nacional de Catalunya, una de las principales celebraciones del calendario catalán. La propia Generalitat confirma que el viernes 11 de septiembre de 2026 será una jornada festiva en todo el territorio autonómico.

¿Quiénes podrán disfrutar del feriado del 11 de septiembre?

El festivo alcanza a los trabajadores de toda Cataluña, ya que se trata de una fiesta laboral de ámbito autonómico. Esto incluye a los empleados de empresas privadas y a los trabajadores cuya actividad se rija por el calendario laboral correspondiente, aunque existen sectores y servicios que, por sus características, deben mantener su actividad durante los días festivos.

11 de septiembre, Día de la Diada, será festivo oficial en Catalulña. Fuente: Freepik.

La normativa oficial establece que las fiestas laborales tienen carácter retribuido y no recuperable. Por este motivo, para los empleados cuyo calendario contemple el descanso durante el 11 de septiembre, la jornada no deberá recuperarse posteriormente.

El calendario también contempla dos fiestas locales adicionales que determina cada ayuntamiento. Estas jornadas son independientes del 11 de septiembre, por lo que cada trabajador deberá consultar el calendario laboral de su municipio para conocer el resto de los días festivos que le corresponden durante el año.

¿Por qué el 11 de septiembre es festivo en Cataluña?

El 11 de septiembre se celebra la Diada Nacional de Catalunya, una fecha vinculada a la identidad y la historia de Cataluña. La Generalitat organiza cada año distintos actos institucionales y culturales para conmemorar la jornada.

En 2026, la programación oficial incluye una ofrenda floral frente al monumento de Rafael Casanova durante la mañana y un acto central por la tarde en el Teatro Nacional de Cataluña. Además, habrá actividades culturales y jornadas de puertas abiertas en distintos espacios públicos.

El hecho de que el festivo caiga viernes permitirá que quienes no tengan que trabajar ese día dispongan de un descanso prolongado hasta el domingo. La fecha, además, figura tanto en el calendario oficial de fiestas laborales de Cataluña como en la relación de fiestas autonómicas publicada por el Gobierno de España.