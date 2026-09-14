Revolut se hizo mayor. La sociedad digital establecida en Lituania pero de origen británico, ya no quiere ser sólo la banca digital emblemática de los jóvenes altamente tecnificados. En 2016 sorprendió al sector cuando los españoles pudieron descargar la aplicación para utilizar sus tarjetas y emplear dinero electrónico . Otro terremoto se produjo en 2022, año en el que la firma logró la licencia bancaria europea. Y hoy anunció otro hito en su corta historia: superó los 7 millones de clientes en España.

Con el derribo de la barrera de los 7 millones de usuarios, Revolut, el banco digital global con más de 80 millones de clientes en todo el mundo, consolidó al país como uno de sus principales mercados a nivel global. La compañía mantiene su ritmo de crecimiento y se marca ahora como próximo objetivo inaugurar 2027 con 8 millones de clientes en España. Todo esto con la ida de de llegar a los 10 millones en 2028.

Para poner de relieve el peso que está alcanzando Revolut, vale destacar que el mercado español es el tercero en número de clientes, por detrás de Francia y Reino Unido. Pero hay más. El banco, que recientemente designó a Santiago Pérez Olano como nuevo director general de España, supera a Banco Sabadell, que tiene unos 6,5 millones de clientes.

Asimismo, y también como producto de este crecimiento sostenido, la entidad alcanzó una penetración del 15% a nivel nacional, con especial arraigo en ciertos sectores de la población. Prueba de ello es que uno de cada 3 de los jóvenes españoles de entre 25 y 34 años ya tiene cuenta en Revolut.

Con todo, el nuevo hito llega acompañado de una evolución significativa en la relación de los españoles con la compañía. Además de sumar nuevos clientes, la empresa registra un mayor uso de sus servicios para gestionar las finanzas del día a día, desde recibir el salario y realizar pagos hasta ahorrar, invertir o gestionar el dinero durante un viaje.

Así las cosas, y si nos remitimos a últimos datos publicados por el Banco de España (BdE), puede verse que éstos reflejan con claridad esta evolución.

Por una parte, los depósitos de clientes en Revolut Bank UAB Sucursal en España experimentaron un crecimiento anual del 62% con cerca de 1.800 millones de euros adicionales depositados en tan solo doce meses. Mientras que por otra, la misma tendencia se refleja en el ahorro y los ingresos recurrentes.

En concreto, los clientes españoles mantienen actualmente más de 3200 millones de euros en cuentas remuneradas de Revolut, un 80% más que hace un año. Al mismo tiempo, el número de usurarios que recibe su salario directamente en la entidad aumentó un 69% interanual, “una señal de que una parte creciente de los clientes está trasladando a Revolut una mayor parte de su actividad financiera cotidiana”, afirma la compañía.

Con estos datos sobre su escritorio, Pérez Olano sostiene que España se convirtió en uno de los mercados más importantes para Revolut “y todavía vemos una enorme oportunidad por delante”.

Revolut es una fintech británica que se está expandiendo en otras regiones (Fuente: archivo).

El próximo desafío

En cuanto al reto que tiene por delante el director general, el ejecutivo que reconoce que demostraron que pueden crecer a gran velocidad, pero ahora deben demostrar la profundidad que puede alcanzar el modelo implementado.

“Nuestra ventaja es poder cubrir desde una misma plataforma muchas más necesidades financieras de una persona o una empresa que una propuesta bancaria tradicionalmente fragmentada”, reconoce, al tiempo que revela el deseo de la compañía: “Revolut debe ser el lugar donde nuestros clientes gestionen su dinero cada día, construyan sus ahorros, inviertan, viajen y, cada vez más, desarrollen también sus negocios”. “Esa” - subraya Pérez Olano - “es la escala de nuestra ambición en España”.

Fuerte crecimiento en el área empresas

El fuerte empuje de las cuentas minoristas de Revolut España se extiende también al crecimiento que la entidad registra en el segmento empresarial.

En concreto, Revolut Business superó los cerca de 30.000 clientes en el país, impulsado por una oferta diseñada para centralizar y optimizar la operativa diaria de las pymes. En tanto, los depósitos totales de las empresas también incrementaron su negocio en un 73% durante el último año.

Lo cierto es que para consolidarse como la cuenta de referencia de los negocios españoles, la plataforma integra ventajas clave frente a la banca tradicional. Que, de acuerdo a Revolut, estos aspectos positivos pasan por la remuneración del efectivo operativo, operativa multidivisa al tipo interbancario, control de gasto para equipos y soluciones de cobro como Revolut Pay, integrada ya por compañías como Glovo.

Así las cosas, la entidad explica que con esta propuesta integral, el objetivo es que las empresas reduzcan costes y tiempos de gestión concentrando sus finanzas en un solo lugar; “una estrategia que refleja la dimensión de este segmento, el cual aporta ya el 16% de los ingresos totales del grupo”.

España, el laboratorio para la innovación de Revolut

La empresa reconoce que el país se convirtió en uno de los principales campos de pruebas de Revolut en todo el mundo. En 2025, recuerda, Revolut apostó por la capital catalana para el lanzamiento de su primera red de cajeros automáticos.

“Hoy”, sigue, “esta apuesta no solo no se frenó, si no que se superaron los más de 120 cajeros en todo el territorio español y con el objetivo de cerrar 2026 con más de 200, tras su desembarco en otras regiones como Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana o Islas Baleares”.

Otra de las grandes apuestas de la entidad es la apertura de su primera tienda física, que se abrirá en la ciudad de Barcelona, y en la que usuarios y curiosos podrán experimentar la marca de primera mano. El establecimiento, que para muchos analistas se asemeja a la Apple Store, abrirá sus puertas en los próximos meses en la avenida del Portal de l’Àngel 19-21, junto a la céntrica plaza de Cataluña y el emblemático Barrio Gótico.

Revolut es una de las apps de finanzas más utilizadas en el mundo (Fuente: Shutterstock)

Así pues, con 7 millones de clientes particulares y cerca de 30.000 usuarios de Revolut Business, la compañía afronta su siguiente etapa de crecimiento en España con el objetivo de ampliar su escala y, al mismo tiempo, convertirse en la relación bancaria principal de un número cada vez mayor de particulares y empresas.

“Queremos seguir creciendo, queremos empujar más. Nuestra idea es dar valor a los clientes, no tener una relación mercantil con ellos”, aseguró Ignacio Zunzunegui, responsable de Crecimiento para el Sur de Europa y América Latina, en un encuentro con periodistas.