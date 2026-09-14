El mal olor del aire acondicionado suele estar relacionado con la acumulación de humedad, polvo o suciedad en sus componentes. Aunque muchas veces se soluciona con una limpieza, también puede indicar problemas en los filtros, el drenaje o el sistema interno.

Ignorar el olor puede afectar la calidad del aire y hacer que el equipo funcione peor. Estas son las causas más frecuentes, las tareas que puedes realizar en casa y las señales que indican que debes acudir a un técnico.

Por qué el aire acondicionado huele mal

La humedad acumulada es una de las causas más habituales del mal olor en el aire acondicionado. Cuando el equipo funciona, puede quedar agua en su interior. Si esa humedad no se elimina bien, puede favorecer la aparición de moho y bacterias.

El polvo y otros residuos también pueden acumularse en los filtros y en el serpentín del evaporador. Con el paso del tiempo, esa suciedad puede generar olores desagradables cada vez que el aparato vuelve a ponerse en marcha.

El problema puede ser más frecuente cuando el aire acondicionado permanece mucho tiempo sin utilizarse. La falta de circulación y la humedad acumulada crean condiciones que pueden intensificar el olor al encender el equipo.

Qué debes hacer si el aire acondicionado huele mal

El primer paso es apagar el equipo y revisar los filtros. Si están sucios, deben retirarse siguiendo las instrucciones del fabricante y limpiarse con agua y jabón suave, siempre que el manual lo permita.

Después de lavarlos, es importante dejarlos secar por completo antes de volver a colocarlos. Poner filtros húmedos dentro del aparato puede aumentar la humedad y empeorar el olor.

También conviene comprobar si existe agua acumulada o si el tubo de drenaje está obstruido. Un desagüe bloqueado puede impedir que la humedad salga correctamente y favorecer la aparición de malos olores.

Cómo limpiar el aire acondicionado para evitar malos olores

La limpieza de los filtros debe formar parte del mantenimiento habitual del aire acondicionado. La frecuencia depende del uso del equipo, la calidad del aire y las indicaciones del fabricante, pero conviene revisarlos con regularidad durante los meses de mayor utilización.

Además de los filtros, el polvo puede acumularse en las rejillas y en otras zonas accesibles de la unidad interior. Una limpieza exterior cuidadosa ayuda a reducir la suciedad que entra en el sistema.

El serpentín del evaporador y las partes internas requieren más precaución. Su limpieza puede implicar desmontar componentes o utilizar productos específicos. Por eso, si el olor persiste después de limpiar los filtros, es preferible solicitar una revisión profesional.

Cuándo debes preocuparte por el olor del aire acondicionado

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Debes prestar atención si el aire acondicionado sigue oliendo mal después de limpiar los filtros. Esto puede indicar que el origen está en el drenaje, el evaporador, los conductos o alguna zona interna a la que no se puede acceder con una limpieza básica.

También conviene pedir asistencia técnica si el olor aparece junto con una pérdida de rendimiento. Si el equipo enfría menos, expulsa poca cantidad de aire o funciona de forma irregular, puede existir un problema que requiera una revisión.

No es recomendable utilizar productos caseros, perfumes o desinfectantes directamente dentro del aparato sin comprobar antes las instrucciones del fabricante. Algunos productos pueden dañar los componentes o no resolver el origen del problema.

¿Es peligroso respirar el aire de un equipo con mal olor?

Un olor desagradable no permite conocer por sí solo la gravedad del problema. Sin embargo, puede ser una señal de que existe humedad, suciedad o contaminación acumulada dentro del sistema.

Si el olor es persistente, se extiende por toda la habitación o vuelve poco después de limpiar los filtros, no conviene seguir utilizando el equipo sin revisar su origen.

La opción más segura es consultar el manual del modelo y contactar con el servicio técnico oficial. El fabricante podrá determinar si basta con una limpieza más profunda o si existe una incidencia en el drenaje o en otro componente.