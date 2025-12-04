El valor de la vivienda en España profundizó su tendencia alcista durante noviembre y dejó un nuevo dato que inquieta al mercado inmobiliario: un aumento interanual del 13,4%, muy por encima de la inflación y con las islas encabezando el repunte.

El informe difundido por la tasadora Tinsa reveló que esta presión al alza responde a una oferta insuficiente ante una demanda que no cede, impulsada por el crecimiento poblacional y el dinamismo del empleo.

La evolución mensual también mostró un mercado firme, con un avance del 1,3% respecto de octubre. Las principales ciudades, la costa mediterránea y las áreas metropolitanas acompañaron la tendencia con subas sostenidas, mientras que las islas consolidaron un liderazgo que ya se refleja en niveles de precios por encima de los máximos de la burbuja inmobiliaria.

¿Qué regiones explican la escalada y por qué las islas toman la delantera?

Los datos de noviembre ubicaron a las islas como el territorio con mayor incremento interanual: un 16,8%. Este crecimiento superó ampliamente al registrado en las capitales y grandes ciudades, que alcanzaron un 14,6%, y dejó atrás la evolución de la costa mediterránea y de las áreas metropolitanas.

También se observó un avance en el resto de los municipios, aunque más moderado en comparación con los grandes núcleos urbanos.

Dónde están las viviendas más baratas de España: pueblos con casas desde 338 euros el metro cuadrado Fuente: Shutterstock

El comportamiento mensual confirmó esta dinámica. Las áreas metropolitanas registraron el mayor aumento con un 1,8%, seguidas de las islas, donde el incremento llegó al 1,6%.

Tinsa señaló que la presión de la demanda parte del fuerte aumento de la población desde 2021, sumado a un mercado laboral resistente y la presencia de ahorro acumulado. A ello se añade un interés inversor sostenido que mantiene la actividad en niveles elevados.

La oferta no acompaña el ritmo, incluso con una recuperación de la construcción de vivienda nueva. Aunque el sector edifica más que en los últimos años, el volumen continúa siendo insuficiente para equilibrar el mercado y aliviar las tensiones de precios que se extienden por todo el país.

¿Los precios ya superan los máximos históricos y cuál es el impacto de la inflación?

En términos nominales, la vivienda española se revalorizó un 64,4% desde los mínimos de 2015 y hoy se sitúa apenas un 3,3% por debajo de los picos alcanzados en 2007.

Sin embargo, ese cálculo cambia cuando se descuenta el efecto de la inflación: en valores reales, el precio medio aún no recuperó los niveles previos al estallido de la burbuja .

Las islas y las grandes ciudades sí rompieron la barrera nominal de aquellos máximos. En el caso del archipiélago, los precios se ubican casi un 24% por encima de los registrados durante el boom inmobiliario, mientras que en las capitales y grandes urbes superan esos valores en un 2,3%.

No obstante, ajustado por inflación, el incremento pierde fuerza: en las islas, por ejemplo, el precio continúa un 12% por debajo de 2008.

El informe también destacó que, desde los mínimos posteriores al pinchazo de la burbuja, la vivienda acumuló una revalorización del 64,4%. El repunte más pronunciado se observó en las islas, con un 82,5%, y en las capitales y grandes ciudades, donde los valores crecieron cerca del 75%.

Estos datos actúan como un indicador de largo plazo que evidencia un mercado que volvió a tensionarse y que enfrenta el desafío de una oferta que no logra acompañar la velocidad de la demanda.