La tarifa eléctrica vuelve a mostrar diferencias importantes a lo largo del día y ofrece oportunidades de ahorro para los hogares que pueden adaptar parte de su consumo.

Este 24 de junio de 2026, la energía alcanza su valor más bajo durante la tarde gracias a una mayor disponibilidad de generación solar, mientras que el pico de demanda nocturno impulsa los precios hacia arriba.

La hora más económica de la jornada se registra entre las 15:00 y las 16:00, con un precio de 0,10903 euros por kilovatio hora (€/kWh). Muy cerca de ese mínimo también aparece la franja comprendida entre las 14:00 y las 15:00, con un valor de aproximadamente 0,110 €/kWh.

En contraste, la electricidad alcanza su punto más alto entre las 21:00 y las 22:00, cuando el precio asciende a 0,29917 €/kWh. La diferencia entre ambos extremos del día refleja el impacto que tienen la demanda y la producción energética sobre el coste final que pagan los consumidores.

¿Cuál es la mejor hora para ahorrar en la factura de la luz?

Las horas centrales de la tarde vuelven a posicionarse como el momento más conveniente para utilizar electrodomésticos de alto consumo. La abundante producción solar y una demanda relativamente moderada contribuyen a que los precios se mantengan en niveles reducidos.

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Por ese motivo, quienes cuentan con tarifas con discriminación horaria pueden obtener un mayor ahorro si programan la lavadora, el lavavajillas o la carga del vehículo eléctrico entre las 14:00 y las 16:00.

Además, concentrar determinadas tareas domésticas en ese período puede generar una reducción significativa en el gasto mensual de electricidad, especialmente en viviendas con un consumo elevado.

¿Qué horas conviene evitar para no pagar más?

El tramo nocturno continúa siendo el más costoso del día. Entre las 21:00 y las 22:00 se registra el valor más alto de la jornada, impulsado por el aumento simultáneo del consumo en miles de hogares.

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Durante esas horas es habitual que coincidan actividades como la preparación de la cena, el uso de climatización, la iluminación y el funcionamiento de distintos electrodomésticos, lo que incrementa la demanda de energía.

Por esta razón, los especialistas recomiendan evitar, siempre que sea posible, consumos intensivos entre las 20:00 y las 22:00. Trasladar esos usos hacia las franjas más económicas puede marcar una diferencia relevante en la factura eléctrica al final del mes.