El precio de la vivienda en España registró en 2025 su mayor subida desde la época previa a la crisis financiera. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio medio aumentó un 12,7%, lo que supone el incremento más alto desde 2007. Este fuerte avance refleja la tensión que vive el mercado inmobiliario. La subida de dos dígitos se produce después de que el precio de la vivienda ya hubiera aumentado un 8,4% en 2024, consolidando una tendencia alcista que acumula más de una década. Al mismo tiempo, las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual también repuntaron durante el mismo ejercicio. Los embargos crecieron un 21,4%, lo que refleja las dificultades que afrontan algunos hogares en un contexto de encarecimiento del acceso a la vivienda. El precio de la vivienda se encareció de media un 12,7% en 2025. Según los datos oficiales, se trata de “la tasa más alta que se registra desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria”. Con este incremento, el mercado residencial consolidó su tendencia alcista. La subida del 12,7% se suma al aumento del 8,4% registrado en 2024, lo que confirma que el precio de la vivienda acumula ya 12 años consecutivos al alza. Por tipo de inmueble, la vivienda de segunda mano fue la que más se encareció durante el año. En concreto, subió un 12,9% de media anual, mientras que la vivienda nueva aumentó un 11,3%. En ambos casos se trata de los mayores incrementos desde que existe esta estadística. A lo largo de 2025, el precio de la vivienda mostró incrementos progresivos trimestre tras trimestre. Aunque el índice se mantuvo relativamente estable, las subidas se situaron de forma constante en torno al 12% interanual. En el primer trimestre del año el precio de la vivienda aumentó un 12,2%. En el segundo trimestre el incremento fue del 12,7%, mientras que en el tercero alcanzó el 12,8%. Finalmente, en el cuarto trimestre el precio de la vivienda subió un 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone “su mayor alza en casi 19 años”. Con este resultado, el mercado acumula 43 trimestres consecutivos con revalorizaciones. El encarecimiento del precio de la vivienda se extendió a todo el territorio español. En el cuarto trimestre de 2025, todas las comunidades y ciudades autónomas registraron aumentos interanuales superiores al 10%. Entre las regiones con mayores subidas destacan Castilla y León, donde el precio de la vivienda aumentó un 15,3%. También registraron fuertes incrementos Aragón, Murcia y La Rioja, todas con una subida del 14,4%. Madrid registró un incremento del 14,2% y Galicia del 14,1%. En el otro extremo, aunque también con subidas de dos dígitos, se situaron Cataluña (10,9%), Canarias (11%) y Navarra (11,4%). En paralelo al encarecimiento del mercado, las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual crecieron con fuerza durante 2025. En total se registraron 10.850 procedimientos, lo que supone un aumento del 21,4% respecto al año anterior. El Instituto Nacional de Estadística indica que esta cifra representa la mayor subida desde 2021. Además, un 31,8% de los procedimientos se concentraron en el último trimestre del año, cuando se registraron 3.460 casos. En total, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en España, incluyendo otros tipos de inmuebles, alcanzó las 22.879 durante 2025, lo que supone un incremento del 12,4% respecto a 2024. Desde el sector inmobiliario señalan que la tensión en los precios está relacionada con la falta de vivienda disponible. La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) advierte de que el mercado ha alcanzado un punto crítico. Según la organización, “el desequilibrio entre la oferta y la demanda ha llegado a su límite” y se requieren medidas urgentes para aumentar la oferta residencial. También alerta de que, si la situación continúa, se podría acabar en un modelo de “infraviviendas”. Otros expertos del sector consideran que el mercado seguirá tensionado en los próximos meses. Desde portales inmobiliarios apuntan que la demanda continúa siendo elevada y que la oferta de viviendas sigue siendo insuficiente para absorber la creación de nuevos hogares.