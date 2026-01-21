La Seguridad Social revisa la pensión de viudedad y puede retirarla si no se cumplen ciertos requisitos. Qué situaciones ponen en riesgo esta prestación en España.

La pensión de viudedad es una de las prestaciones más sensibles del sistema público español. Afecta a personas que, tras la muerte de su pareja, dependen de este ingreso para mantener su estabilidad económica. Sin embargo, no se trata de un derecho automático ni vitalicio en todos los casos.

En los últimos meses, la Seguridad Social ha intensificado los controles y revisiones sobre esta ayuda. Como consecuencia, algunas personas están perdiendo la pensión por no cumplir los requisitos legales vigentes, una situación que genera dudas y preocupación entre los beneficiarios actuales y potenciales.

Los controles sobre ingresos y situación personal pueden derivar en la suspensión de la pensión de viudedad.

Qué es la pensión de viudedad y quién puede perderla

La pensión de viudedad es una prestación contributiva destinada a quienes mantenían un vínculo matrimonial o una pareja de hecho con la persona fallecida, siempre que se cumplan determinadas condiciones económicas y personales. Su regulación está recogida en la Ley General de la Seguridad Social, disponible en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Uno de los puntos clave es que no todas las personas que la cobran la conservan de por vida. La normativa establece supuestos concretos en los que la pensión puede suspenderse o extinguirse. Entre ellos, figuran cambios en la situación personal o económica del beneficiario que alteran el derecho inicial reconocido.

La Seguridad Social puede iniciar una revisión de oficio o a partir de información fiscal y administrativa, especialmente cuando detecta variaciones en ingresos, estado civil o convivencia.

Qué requisitos exige la Seguridad Social para mantener la pensión

Para conservar la pensión de viudedad, es imprescindible cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente. Uno de los más relevantes es el límite de ingresos, que se revisa periódicamente y varía según la situación personal del beneficiario y la existencia o no de cargas familiares.

Según la Seguridad Social, si la persona beneficiaria supera los umbrales económicos fijados por ley, la prestación puede reducirse o suspenderse. Este control se cruza con datos de la Agencia Tributaria, por lo que declarar correctamente los ingresos resulta fundamental.

Además, existen condiciones específicas para quienes accedieron a la pensión tras un divorcio o separación. En estos casos, puede exigirse la percepción de una pensión compensatoria previa, cuya extinción también puede afectar al cobro de la viudedad.

Cómo afecta volver a casarse o formar pareja

Uno de los supuestos más conocidos de pérdida de la pensión de viudedad es volver a contraer matrimonio o constituir una pareja de hecho. La norma general establece que, en estos casos, la prestación se extingue, salvo que se cumplan determinadas excepciones.

Entre ellas, que el beneficiario tenga 65 años o más, que la pensión constituya su principal fuente de ingresos o que los ingresos conjuntos no superen ciertos límites fijados legalmente. Estas condiciones están detalladas por la Seguridad Social en su normativa oficial.

Si no se cumplen estos requisitos, el nuevo vínculo sentimental puede implicar la pérdida automática de la prestación, incluso aunque no se haya producido un cambio significativo en el nivel de vida.

La pérdida de la pensión de viudedad tiene un impacto directo en la economía de muchos hogares.

Qué hacer si la Seguridad Social suspende la prestación

Cuando la Seguridad Social retira o suspende la pensión de viudedad, la persona afectada recibe una notificación oficial en la que se detallan los motivos y la base legal de la decisión. A partir de ese momento, se abre un plazo para presentar alegaciones o recurrir.

Los expertos recomiendan revisar cuidadosamente la resolución y, si es necesario, solicitar asesoramiento profesional. En algunos casos, la retirada puede deberse a errores administrativos o a interpretaciones discutibles de los datos económicos.

La propia Seguridad Social recuerda que es obligatorio comunicar cualquier cambio relevante en la situación personal o económica para evitar sanciones o devoluciones indebidas de importes cobrados de más.