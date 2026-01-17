En España, la Seguridad Social ha comunicado que, de manera excepcional, las personas mayores de 60 años podrán percibir la pensión de orfandad si cumplen ciertos requisitos.

Entre ellos, se encuentra haber tenido reconocida, antes de los 21 años, una discapacidad con grado de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez.

Esta prestación representa un apoyo económico para los hijos de personas fallecidas y tiene como objetivo mitigar la pérdida de ingresos en el hogar, asegurando así su protección económica.

Cómo cobrar la pensión de orfandad después de los 60

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el requisito fundamental es que la persona huérfana tenga reconocida una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez, y que dicha situación se haya producido antes de cumplir los 21 años, o mientras ya era beneficiario de la pensión de orfandad.

En estos casos, la pensión no se extingue por alcanzar una determinada edad y puede mantenerse de manera indefinida. No obstante, además de esta condición, también será imprescindible cumplir con los siguientes requisitos:

Acreditar la incapacidad mediante informes médicos y resolución oficial del INSS.

Demostrar que la incapacidad existía en el momento requerido, aunque se reconozca después del fallecimiento del progenitor.

Confirmado por la Seguridad Social | Los mayores de 60 podrán cobrar la pensión de orfandad si cumplen este requisito (foto: archivo).

Requisitos que debe cumplir el progenitor fallecido según la Seguridad Social

No se exige cotización si la muerte fue por accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Haber cotizado al menos 500 días en los últimos 5 años, si estaba en alta o situación asimilada.

Monto de la pensión de orfandad

Esta pensión de orfandad está sujeta a diversos factores que determinan la cuantía de la prestación, tales como la base reguladora del progenitor fallecido, las condiciones de la orfandad (simple o absoluta), el número de beneficiarios y las normas vigentes en la Seguridad Social.

Del mismo modo, en aquellos escenarios de orfandad absoluta, las personas que quedan huérfanas de padre y madre pueden recibir un incremento en la cuantía total de la pensión, de acuerdo a los límites establecidos por la Seguridad Social.

Además, se deberán tener en cuenta los siguientes factores para determinar la base reguladora de la persona difunta, con el objetivo de determinar qué cantidad de pensión le corresponde a su descendiente, legal beneficiario: