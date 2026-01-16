La pensión por incapacidad permanente es una prestación contributiva destinada a trabajadores cuya capacidad laboral se ve comprometida por una enfermedad o accidente.

Esta prestación tiene como objetivo proporcionar un apoyo económico a aquellos que, debido a su situación, no pueden continuar desempeñando sus funciones laborales habituales.

Esta ayuda asegura un ingreso mensual de hasta 3059 euros para los beneficiarios.

No obstante, para poder acceder a esta prestación, los beneficiarios deben cumplir con ciertos requisitos y someterse a revisiones periódicas por parte de la Seguridad Social.

Es importante señalar que estas ayudas no son permanentes en todos los casos y pueden ser suspendidas bajo determinadas condiciones.

Requisitos para solicitar la pensión por incapacidad permanente

Para acceder a esta prestación, es imperativo cumplir con los siguientes requisitos:

Los documentos requeridos son:

DNI o NIE.

Historial clínico actualizado.

Informes médicos que certifiquen la enfermedad o lesión.

Certificados de cotización y situación laboral.

El procedimiento de solicitud debe realizarse en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o del Instituto Social de la Marina (ISM).

Es fundamental que los interesados se presenten en las mencionadas instituciones para llevar a cabo el trámite correspondiente.

