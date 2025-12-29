La Seguridad Social anuncia que la jubilación será del 100% en 2025 y 2026 para quienes nacieron entre 1960 y 1970.

Tras varios años de trabajo, saber cuánto se cobrará de pensión se ha convertido en una de las principales preocupaciones de quienes se acercan a la jubilación. Pues alcanzar el 100% depende de la edad de retiro y de los años cotizados.

En 2025, el sistema sigue en transición. La edad legal se fija en 66 años y 8 meses para quienes no llegan al mínimo exigido, mientras que se mantiene la jubilación a los 65 años para quienes acrediten 38 años y 3 meses cotizados. Estos últimos también pueden acceder a la jubilación anticipada, con los recortes correspondientes.

En este 2025, el sistema de pensiones se encuentra en pleno proceso de transición, tras los cambios introducidos en los últimos años.

Jubilación para los nacidos entre los años 60 y 70

Según los criterios vigentes, las personas nacidas en 1960 cumplen los 65 años a lo largo de este 2025, lo que les permite acceder a la jubilación ordinaria y al 100% de la base reguladora, siempre que acrediten 38 años y 3 meses cotizados. En caso de no llegar a ese periodo, deberán esperar hasta cumplir los 66 años y 8 meses para jubilarse.

Del mismo modo, quienes deseen acogerse a la jubilación anticipada pueden hacerlo desde los 63 años, siempre que cumplan el requisito de cotización exigido. Esta opción también alcanza a los trabajadores nacidos en 1961 y 1962.

Qué ocurre en 2026 y 2027

De cara a 2026, el sistema volverá a ajustarse conforme al calendario progresivo de la reforma. A partir del año que viene la edad legal de jubilación ordinaria pasará a ser de 66 años y 10 meses para quienes no alcancen el periodo mínimo de cotización, mientras que se seguirá permitiendo la jubilación a los 65 años para quienes acrediten 38 años y 3 meses cotizados.

Estos cambios afectarán especialmente a las personas nacidas en 1961 y 1962, que comenzarán a cumplir la edad legal de jubilación durante 2026. Ya en 2027, el sistema culminará este proceso transitorio y la edad legal de jubilación se fijará definitivamente en los 67 años para quienes no cumplan con el requisito de cotización, manteniéndose los 65 años para quienes sí lo alcancen.

De esta forma, quienes alcancen o superen los 38 años y 3 meses cotizados podrán seguir jubilándose a los 65 años durante todo el periodo. Por el contrario, quienes no cumplan este requisito verán retrasada progresivamente su edad de jubilación.