La eurozona cumplió los objetivos de inflación: el FMI anuncia el crecimiento previsto para 2026. (Fuente: archivo).

La eurozona cerró 2025 con una tasa de inflación interanual del 1,9%, dos décimas menos que en noviembre y por debajo del objetivo del 2% que persigue el BCE, según los datos revisados publicados este lunes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Según EFE, un año antes, en diciembre de 2024, la tasa se encontraba en el 2,4%. Por su parte, la tasa de inflación interanual de la Unión Europea fue del 2,3% en diciembre de 2025, frente al 2,4% de noviembre. En diciembre de 2024 la UE había registrado una inflación del 2,7%.

En España la tasa de inflación interanual en diciembre fue del 3%. Un mes antes, el pasado noviembre, se encontraba en el 3,2%, mientras que en el último mes de 2024 se situó en el 2,8%.

Tasas anuales de inflación en la eurozona

Tasas anuales más bajas

Chipre : 0,1%

Francia : 0,7%

Italia: 1,2%

Tasas anuales más altas

Rumanía : 8,6%

Eslovaquia : 4,1%

Estonia: 4,0%

En comparación con noviembre de 2025, la inflación anual disminuyó en dieciocho Estados miembros, se mantuvo estable en tres y aumentó en seis. La mayor contribución a la tasa de inflación anual de la zona del euro en diciembre provino de los servicios (con un aumento de 1,54 puntos porcentuales), seguidos de los alimentos, alcohol y tabaco (0,49 puntos más), los bienes industriales no energéticos (con una subida de 0,09 puntos), mientras que la energía registró una caída de 0,18 puntos.

La eurozona cerró 2025 con una tasa de inflación del 1,9%. (Fuente: Shutterstock).

¿Cuál es la previsión del FMI para el crecimiento de la zona euro?

Previsiones para la zona euro en 2026

El FMI prevé que la inflación siga moderándose en la zona del euro en 2026. En este contexto, espera que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga sin cambios los tipos de interés en todo el horizonte de proyección.

A Alemania le ha subido dos décimas el crecimiento previsto para este año, al 1,1%, el de Francia lo ha elevado una décima, al 1%, y el de Italia lo ha rebajado un décima, al 0,7%.

Previsiones para la zona euro en 2027

El repunte de 2027 para la zona del euro refleja el aumento previsto del gasto público, especialmente en Alemania, junto con el sólido desempeño de las economías españolas e irlandesa.

Para el próximo ejercicio no cambia las previsiones de Alemania ni de Francia, que mantiene en el 1,5% y 1,2%, respectivamente, en tanto que mejora una décima la de Italia, al 0,7%.

El FMI eleva tres décimas, al 2,3 %, el crecimiento previsto para España en 2026. (Shutterstock).

¿Cuál es la previsión del FMI para el crecimiento de España?

Previsiones para España en 2026

El FMI ha elevado tres décimas, hasta el 2,3%, el crecimiento previsto para la economía española en 2026, que se sitúa un punto por encima del avance económico del 1,3% pronosticado para la zona del euro, que ha mejorado una décima.

Previsiones para España en 2027

Las previsiones del FMI contemplan asimismo un crecimiento para España del 1,9% en 2027, dos décimas por encima de lo previsto en las anteriores proyecciones de octubre, año en el que la zona del euro avanzará el 1,4%, una proyección que no ha cambiado.