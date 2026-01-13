Indra y EDGE, compañía de los Emiratos y uno de los principales grupos mundiales de tecnología avanzada y defensa, crean una nueva empresa con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de municiones merodeadoras de los programas de defensa españoles y europeos. La decisión empresarial se da en el marco de los Programas Especiales de Modernización, que cuenta con una cartera de pedidos anual estimada en 2.000 millones de euros.

Sujeta a la aprobación por parte de los consejos de Indra y EDGE, la nueva compañía se establecerá en España como una entidad dedicada a la fabricación de soluciones de defensa. Los socios explicaron que la empresa aprovechará la experiencia de EDGE en municiones merodeadoras y armas inteligentes para apoyar actividades de fabricación, ensamblaje y ciclo de vida para programas de defensa españoles y europeos.

El plan de inversión de Indra y EDGE en España. (Fuente: archivo)

Los planes de producción de Indra y EDGE en España

En tanto, los sistemas de munición merodeadora se producirán en la provincia de León, en una nueva planta de fabricación de drones desarrollada por Indra, con una inversión estimada de la multinacional española de unos 20 millones de euros, creando, cuando la fábrica alcance su plena capacidad, 200 empleos. La instalación estará situada en la Villadangos del Páramo.

En paralelo, Indra establecerá en la ciudad de Valladolid una nueva planta puntera en la fabricación de micro-motores para UAV, una inversión estratégica que reforzará el liderazgo de la empresa que preside Ángel Escribano en tecnologías aeroespaciales avanzadas.

Ambas compañías destacaron que este enfoque permite que los sistemas avanzados se produzcan en el propio país, en línea con los requisitos de soberanía europea, y que estén disponibles para responder al rápido crecimiento de la demanda de defensa en Europa.

El acuerdo entre Indra Group y EDGE para la creación de drones militares en España. (Fuente: archivo)

Los nuevos referentes en la industria de drones

José Vicente de Los Mozos, CEO de Indra, puso de relieve la importancia de esta iniciativa para la empresa, ya que le permitirá dar un paso decisivo en su ambición de convertirse en un referente europeo en la industria de drones. “El desarrollo de estas capacidades nos permite responder rápidamente a las necesidades del mercado de municiones merodeadoras, un segmento con un gran atractivo que está experimentando un crecimiento acelerado”, argumentó.

Por su parte, Hamad Al Marar, director general y CEO de EDGE Group, destacó que crear esta empresa conjunta con Indra en España marca un paso decisivo en la expansión de EDGE en Europa. El directivo añadió que al desarrollar capacidades de munición merodeadora en España, “estamos fomentando la fabricación nacional y respondiendo directamente a la escala y urgencia de los requisitos de defensa europeos, mientras construimos capacidades industriales a largo plazo con un socio de confianza”.

La firma del acuerdo contó con la presencia de Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, y Alberto Ruiz Rodríguez, director general de Programas Industriales del ministerio de Industria, junto a E. Faisal Al Bannai, presidente del Grupo EDGE, y Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra. El acuerdo fue firmado por Hamad Al Marar, director general y CEO del Grupo EDGE, y José Vicente de los Mozos, CEO de Indra Group.