El equilibrio entre el éxito profesional y la satisfacción personal puede ser difícil de alcanzar para miles de personas. A lo largo de toda su vida laboral, la mayoría de los trabajadores piensan en el día de su jubilación anticipada para poder descansar de sus responsabilidades y dedicarle el tiempo necesario a su salud mental.

Sin embargo, existen casos que rompen con la norma. Esta es la historia de Alex Trias, un antiguo abogado estadounidense que vivía en Washington D.C con una carrera marcada por el éxito laboral, los ingresos elevados y una presión constante. Pero, a los 41 años decidió dar un giro radical y abandonar su trayectoria profesional para aceptar una jubilación anticipada.

Con ahorros de seis cifras y tras replantearse su futuro, Trias decidió dejar su empleo y mudarse a Portugal, país que considera un destino ideal para retirarse. Según explica, el cambio le permite “ahorrar unos 4.300 euros al mes” y mantener una vida tranquila junto a su mujer. Para el exabogado, la mudanza ha sido la mejor decisión de su vida y le ha permitido redescubrir el valor del tiempo y la tranquilidad.

La historia del abogado que se jubiló a los 41 años para mudarse a Lisboa, Portugal. (Fuente: archivo)

La historia del exitoso abogado que se jubiló a los 41 años para vivir en Europa

Después de ir de vacaciones a Lisboa tras su jubilación anticipada, se enamoraron de la ciudad. Además, se percataron de que el coste diario era mucho menor que en Estados Unidos, lo cual les permitiría sacar mayor provecho a sus inversiones. A la vuelta decidieron mudarse y alquilar la vivienda que dejaban en Washington para que cubriese todos los gastos de su día a día en Portugal.

Según explica Trias, su cartera de acciones alcanzaba los 126.700 euros, por lo que querían continuar aumentándolo. “Reinvertimos esos ahorros en más acciones que pagasen los dividendos para aumentar nuestros ingresos pasivos”, explica Trias en CNBC Make It. Ya llevan más de siete años en la capital portuguesa y desde entonces han aprendido grandes lecciones sobre jubilarse de manera anticipada.

En Portugal han descubierto que tienen impuestos más bajos que en otros destinos europeos, lo que les permite ahorrar a mayor velocidad: “No tienen impuestos sobre el patrimonio y a los expatriados que residan más de 183 días en el país se le considerará un contribuyente portugués”.

A su vez, tanto Trias como su mujer aprecian la seguridad y el buen clima que se disfruta en Portugal durante todo el año. “Simplificamos sustancialmente nuestras pertenencias cuando nos mudamos a Portugal. Ahora nos centramos mucho más en cómo gastamos nuestro tiempo”, infiere el jubilado.

El método de ahorro utilizado por los jubilados para alcanzar la pensión anticipada. (Fuente: archivo)

¿Cómo el abogado consiguió los ahorros para una jubilación anticipada?

Para lograr el objetivo de retirarse de manera anticipada, Trias ha resumido su método en una estrategia sencilla: “Seguimos la misma estrategia financiera que cuando trabajábamos: vivimos por debajo de nuestras posibilidades, reinvertimos la diferencia y dejamos que la capitalización haga el trabajo. La única diferencia es que ahora, en lugar de salarios, nuestros ingresos provienen de inversiones”.

Luego de catorce años como jubilados, la rutina del matrimonio en Lisboa está lejos del retiro pasivo: “Hoy, mi esposa es voluntaria en nuestro club de tenis, toma clases de cerámica y holandés, y practica deportes. Yo me dedico a escribir, a asesorar sobre jubilación como freelance y a colaborar con una organización local sin fines de lucro como consultor”.