Las exploraciones mineras en Jaén han encendido las alertas en Bruselas. Sondeos recientes confirman minerales estratégicos. El hallazgo se concentra en varios municipios del norte provincial.

Las primeras exploraciones de la compañía australiana Osmond Resources han confirmado “altas concentraciones de minerales considerados estratégicos por la Unión Europea”. Entre ellos figuran titanio, circonio, hafnio y tierras raras.

Los trabajos se desarrollan en Aldeaquemada, Castellar, Montizón y Santisteban del Puerto. La zona vuelve así al foco minero europeo.

Jaén y las tierras raras que busca la Unión Europea

Según publica Osmond Resources en su web, “Jaén puede convertirse en uno de los yacimientos más relevantes de Europa en titanio, circonio y tierras raras”. Son materiales clave para la transición energética.

La Unión Europea considera estos minerales estratégicos por su uso industrial. Resultan esenciales en energías renovables, tecnología avanzada y fabricación de componentes electrónicos.

Las tierras raras incluyen 17 elementos químicos. Se utilizan en móviles, vehículos eléctricos y sistemas de defensa. Su suministro preocupa a Bruselas.

El Proyecto Orion y la exploración minera en España: empleo, riqueza y cautela ambiental

Osmond Resources lidera desde hace un año el Proyecto Orion EU Critical Minerals. Investiga 288 unidades mineras repartidas por España.

El objetivo es localizar tierras raras y otros minerales críticos. El proyecto se alinea con la estrategia europea de reducir dependencias externas. Esta zona de Jaén ya fue explorada entre las décadas de 1950 y 1970. Entonces se buscaban uranio, torio y minerales pesados.

El alcalde de Aldeaquemada, Manuel Fernández, valoró los resultados iniciales. “Creo que es algo que puede generar empleo y riqueza en el pueblo aunque estamos ante un proceso aún muy largo”, afirmó.

Los sondeos se realizaron en las fincas La Parrilla, El Nevazo y La Alameda. La posible explotación aún está lejos.

Fernández pidió prudencia por el valor ambiental del entorno. “Aunque las perforaciones no se hicieran en superficie, sí que será preceptivo antes un informe de impacto ambiental”, explicó.

Los parajes son Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves. Albergan especies como el águila imperial y el lince ibérico.