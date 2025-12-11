Hacienda no reembolsará el importe de la Declaración de la Renta a los contribuyentes que incurran en este error.

La Declaración de la Renta es un procedimiento indispensable para los contribuyentes en España. Cada año, la Agencia Tributaria examina detalladamente las declaraciones y, en función de los ingresos, las retenciones y las deducciones aplicadas, el resultado puede ser a devolver o a ingresar.

Sin embargo, cometer errores en la declaración puede ocasionar que el contribuyente pierda la posibilidad de recuperar dinero. Desde la omisión de deducciones hasta errores en los datos personales, estos descuidos pueden influir de manera directa en el resultado de la declaración.

Pequeños errores en la declaración pueden hacer que pierdas una devolución que esperabas.

Errores frecuentes en la Declaración de la Renta

Uno de los errores más comunes es no verificar adecuadamente las retenciones aplicadas en la nómina o en las facturas. Si la empresa o los clientes del contribuyente no han retenido el porcentaje correcto del IRPF, esto podría resultar en una declaración cuyo resultado no sea el esperado.

En numerosas ocasiones, los contribuyentes depositan su confianza en que su empresa aplica correctamente la retención; sin embargo, es aconsejable revisar las nóminas del año para asegurarse de que no se han cometido errores.

Asimismo, los autónomos deben prestar especial atención a sus facturas, ya que, si las retenciones en los pagos recibidos no se han aplicado de manera adecuada, Hacienda podría considerar esto un error y no proceder con la devolución esperada.

Errores frecuentes en la Declaración de la Renta: corrección de datos personales y fiscales

Introducir incorrectamente los datos personales o fiscales puede acarrear complicaciones en la declaración. Un simple error en el DNI, el número de cuenta bancaria o el estado civil puede provocar que Hacienda retrase o incluso no procese una devolución.

Otro error frecuente es no actualizar adecuadamente la situación familiar. Si te has casado, divorciado o has tenido hijos durante el año fiscal y no lo indicas en la declaración, podrías perder deducciones significativas o tributar de manera menos ventajosa.

Pequeños descuidos pueden llevar a que la Declaración de la Renta no resulte en un reembolso o que este se demore.

Para prevenir problemas, es esencial revisar minuciosamente la información antes de enviarla, verificar todas las deducciones que se pueden aplicar y asegurarse de que no falte ninguna información fiscal. Si se ha presentado la declaración con errores, se pueden corregir a través de una declaración complementaria o con la asistencia de un asesor fiscal.