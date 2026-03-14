Cuando se trata de proteger el sistema financiero, las medidas pueden ser drásticas. Y es que, en abril, miles de personas podrían ver sus cuentas bancarias bloqueadas si no presentan una documentación clave. El motivo principal detrás de esta medida es asegurar el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales. “Para bloquear una cuenta, el banco deberá tener una causa justificada y avisar al titular para evitar los posibles perjuicios derivados de la devolución de ingresos, disposiciones o recibos", aclara el Bando de España (BdE) a través de su sitio web. Según la normativa existente, las entidades deben solicitar información sobre la identidad del titular y el origen de sus fondos, pues los bancos están obligados a verificar la identidad de sus clientes y asegurarse de que cumplen con las exigencias legales. Si el cliente se niega a exponer estos datos, la entidad bancaria tiene derecho a restringir el acceso a la cuenta. Los bancos también tienen el permiso de bloquear una cuenta cuando existen discrepancias entre cotitulares. Es decir, si los titulares de una misma cuenta (o sus herederos) dan instrucciones contradictorias, la entidad podría optar por suspender la operativa hasta que se alcance un acuerdo o intervenga la justicia. En la mayoría de los casos, el bloqueo es reversible. Es decir, si el motivo es la falta de documentación, el cliente solo tiene que presentarla para que el banco reactive el servicio. Sin embargo, si la razón es un conflicto entre cotitulares, el desbloqueo dependerá de que las partes lleguen a un acuerdo o de una resolución judicial. Por último, el Banco de España recuerda a todos los usuarios la importancia de cumplir con las normativas bancarias y señala que el bloqueo de una cuenta no es una medida arbitraria, sino una acción regulada que busca garantizar la seguridad del sistema financiero y prevenir posibles fraudes.