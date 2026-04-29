La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mantiene activos procesos de cobro coactivo contra contribuyentes con obligaciones tributarias pendientes. Estas medidas incluyen el embargo de cuentas bancarias, bienes y otros productos financieros cuando existen deudas exigibles y no se atendieron requerimientos previos. Con el avance de los controles fiscales, muchas personas comenzaron a consultar qué ocurre cuando se acumulan obligaciones pendientes y cuáles son los riesgos de no mantener al día la información tributaria o ignorar notificaciones oficiales. De acuerdo con los procedimientos administrativos vigentes, la DIAN puede ordenar embargos sobre cuentas bancarias, tarjetas de crédito y bienes de manera individual, siempre dentro de procesos de cobro formalmente iniciados. La medida no se aplica de manera masiva ni automática para todos los ciudadanos. Antes de llegar a esta instancia, la entidad realiza notificaciones, requerimientos y comunicaciones para que el contribuyente regularice su situación. Una vez agotadas estas etapas y confirmada la existencia de una obligación vencida, la autoridad puede coordinar con entidades financieras el bloqueo o retención de fondos hasta cubrir los montos adeudados. Los procesos de embargo suelen recaer sobre personas naturales o jurídicas que registran deudas tributarias vencidas, declaraciones omitidas o procesos administrativos abiertos sin acuerdos de pago vigentes. Entre los casos más frecuentes aparecen: La información oficial puede revisarse a través de los canales digitales de la entidad y mediante consultas dentro del sistema tributario habilitado por la DIAN. Para verificar si existen obligaciones pendientes, los contribuyentes pueden ingresar al portal oficial de la entidad y revisar su situación en el sistema correspondiente utilizando su identificación. También es importante mantener actualizados los datos personales y fiscales, revisar periódicamente las notificaciones y responder a tiempo cualquier requerimiento administrativo. Las autoridades recomiendan regularizar obligaciones vencidas o gestionar acuerdos de pago cuando existan deudas activas, ya que esto puede evitar medidas como embargos o retenciones financieras posteriores.