Este viernes, 1 de mayo de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 65,21 euros. El valor de apertura refleja una variación del -79,125863 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia mixta en los últimos días, donde el dato 1 es positivo. Esta tendencia indica un crecimiento en el valor del Litecoin en comparación con el euro. En la última semana, Litecoin registró una caída del -1.12%, mientras que en el último año acumula un descenso mucho más pronunciado del -54.27%. Esta trayectoria indica una evolución claramente bajista y una rentabilidad negativa para quien hubiera mantenido la criptomoneda, con pérdidas moderadas en el corto plazo y muy significativas en el periodo anual, reflejando un entorno de alta volatilidad y presión vendedora sostenida. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 14.33 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que su volatilidad anual fue del 56.21 %. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.