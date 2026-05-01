Este viernes, 1 de mayo de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.706,11 euros, cifra que refleja una variación del 2,64% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio de Ethereum y el euro muestra una variación, donde un dato de 1 positivo indica crecimiento reciente. Actualmente, se observa que la tendencia ha sido fluctuante con momentos de alza y baja en este período. La cotización de Ethereum muestra una evolución bajista, con un descenso semanal de -2.49% y una caída acumulada del -51.77% en el último año; en conjunto, estos resultados implican una rentabilidad negativa en ambos horizontes temporales y reflejan la elevada volatilidad y los riesgos del activo. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 29.07%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.29%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.